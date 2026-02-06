En el primer duelo por la serie Chile – Serbia de los Qualifiers de la Copa Davis, Tomás Barrios (112°) tuvo un partido más que complicado ante Dusan Lajovic (123°) en el Court Anita Lizana del Parque Estadio Nacional. El dirigido por Nicolás Massú tuvo momentos clave en el primer set y así pudo pavimentar un duelo ante un rival con ránking parejo, pero con mucha más experiencia.

Ahoa el chillanejo debe esperar el resultado del partido entre Alejandro Tabilo (73°) y Ognjen Milic (462°) y luego esperar la resolución de Nicolás Massú y su inclusión en el dobles.

🎾 El resultado del partido entre Tomas Barrios y Dusan Lajovic por Copa Davis

El primer duelo de la serie disputada en Ñuñoa, Santiago, fue a favor de Tomás Barrios en sets corridos. El primero fue a favor del nacional tras un quiebre tempranero, pero que fue devuelto por el serbio, sobre el final vino otro quiebre para el chillanejo y el primer set por 7-5 en 48′ minutos de juego.

Luego vendría la respuesta de la visita en la segunda manga, que quebró temprano, pero Barrios recuperó su saque y se fueron juego a juego hasta bien entrada la manga, mostrando equilibrio de ambos lados. Pero cuando el set estaba 5-4 con el saque del serbio, vino lo mejor de Barrios, que se metió en las devoluciones de su rival y su ofensiva le permitió llevar el juego al tie break donde lo ganó por 9 a 7

El primer punto fue para Chile por: 7-5 y 7-6 en 2 horas y 6 minutos de partido.

¡Vamos, Chileeee! 🇨🇱🇨🇱🇨🇱



¡Tomás Barrios Vera le dio a su país el 1-0 contra Serbia y se festejó con todo!#CopaDavis l @Ftch_oficial pic.twitter.com/n2h4ENmXfx — Copa Davis (@CopaDavis) February 6, 2026

🗓️ ¿Cómo continúa la serie de Copa Davis entre Chile y Serbia?

El siguiente duelo tendrá a la primera raqueta nacional Alejandro Tabilo (73°), enfrentará al debutante en Copa Davis, Ognjen Milic (462°) de 18 años y que aparece en el cartel serbio por las bajas en su equipo. Esto en la jornada de viernes.

Para el dobles están agendados por Chile; Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo, mientras que Ivan y Matej Savanov están anotados por Serbia, todo a partir de las 18:00 horas de este sábado.