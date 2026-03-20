Tomás Barrios (119° del mundo) hace su estreno en el cuadro principal del Masters 1000 de Miami: el chileno viene de pasar la qualy y ahora enfrenta al francés Arthur Cazaux (73°), desafío no menor, pero abordable para su nivel de tenis.

No obstante, Barrios está en uno de sus mejores momentos, por lo que tiene buenas expectativas ante un rival que está tratando de tomar regularidad, luego de un inicio de temporada con muchas lesiones, que le han impedido jugar de forma constante y, lo más importante, sin molestias.

¿Qué canal transmite Tomás Barrios vs Arthur Cazaux por el Masters 1000 de Miami?

Para ver el duelo de Tomás Barrios vs Arthur Cazaux por el Masters 1000 de Miami debes sintonizar ESPN o el streaming de Disney +.

TV: ESPN

Streaming: Disney +

Además, puedes conocer el resultado de este compromiso a través de Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juega Tomás Barrios vs Arthur Cazaux por el Masters 1000 de Miami?

El compromiso de Tomás Barrios y Arthur Cazaux se juega este viernes 20 de marzo a partir de las 20:00 horas aproximadamente, aunque depende de los partidos previos en la misma cancha.

Fecha: Viernes 20 de marzo

Horario: 20:00 horas de Chile, aproximadamente

Estadio: Cancha 5 – Hard Rock Stadium (Miami)

¿Qué pasa si Tomás Barrios derrota a Arthur Cazaux en el Masters 1000 de Miami?

Si Tomás Barrios le gana al francés Arthur Cazaux avanza a la segunda ronda del Masters 1000 de Miami, etapa en la que espera un jugador de mucha jerarquía: el estadounidense Frances Tiafoe, actual 20° del mundo, pero que en su mejor momento fue 10°, en 2023.

Además, en caso de conseguir la victoria en este compromiso se ubicará sobre el puesto 110° del ranking de la ATP (siempre dependiendo también de lo que hagan los otros tenistas que están en competencia), por lo que se sigue acercando a su ansiado retorno al Top 100, el que es uno de sus objetivos, según señaló en las últimas semanas.

Finalmente, lograría su segunda victoria en torneos de categoría Masters 1000, por lo que se ratifica esta idea de situarse más en el circuito ATP e ir dejando de lado los Challengers, con la que busca subir más puestos en el escalafón mundial y establecerse más cerca del Top 50 en un mediano plazo.