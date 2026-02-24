El cruel destino enfrenta a dos chilenos en la primera ronda del Chile Open 2026: Alejandro Tabilo y Tomás Barrios se ven las caras en la cancha central Jaime Fillol en el Complejo Deportivo San Carlos de Apoquindo en busca de seguir avanzando en el único torneo ATP que se disputa en nuestras tierras.

Tabilo y Barrios quieren extender su buen momento en el circuito, aunque lo de Jano viene siendo más predominante, llegando a la final del ATP de Río de Janeiro la semana pasada. Tomi quiere insertarse en el Top 100 y para ello este duelo es vital.

¿Qué canal transmite Alejandro Tabilo vs Tomás Barrios por el Chile Open 2026?

Alejandro Tabilo vs Tomás Barrios es transmitido en Chile de forma exclusiva por TNT Sports en su señal Premium en TV cable y por streaming mediante la plataforma de pago de HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs Tomás Barrios en el Chile Open 2026?

Alejandro Tabilo vs Tomás Barrios se juega este martes 24 de febrero a las 21:20 horas, aproximadamente. El compromiso sufrió un retraso en su programación incial debido a que se prolongó el duelo previo en la cancha central, el que ganó Cristian Garín frente a Juan Manuel Cerúndolo.