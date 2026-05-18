Tomás Barrios (131º ranking ATP) tiene una nueva oportunidad de debutar en un Grand Slam. El chileno, 22° cabeza de serie de las clasificaciones, se medirá ante el francés Harold Mayot (156º) en la primera ronda de la qualy de Roland Garros 2026 este martes 19 de mayo.

Si bien el chillanejo tiene mejor ranking, el público galo mete presión cada vez que juega un anfitrión, generando un ambiente de Copa Davis, por lo que es uno de los peores sorteos que le pudo tocar al tenista nacional en esta fase del certamen.

Este será el segundo enfrentamiento entre ambos. El único precedente data del US Open 2024, en la ronda clasificatoria, donde Barrios se impuso en dos sets por 6-3 y 6-2.

¿Quién transmite Tomás Barrios vs Harold Mayot en Roland Garros 2026?

El duelo de Tomás Barrios vs Harold Mayot se podrá seguir en vivo mediante la plataforma de streaming Disney+, exclusivo para usuarios del plan Premium.

Streaming: Disney+

¿Cuándo y a qué hora juegan Tomás Barrios vs Harold Mayot en Roland Garros 2026?

El partido entre Barrios y Mayot se jugará este martes 19 de mayo, aproximadamente a las 10:00 horas de Chile, en el Court 14.

Fecha: Martes 19 de mayo

Martes 19 de mayo Horario: Cerca de las 10:00 horas de Chile

Cerca de las 10:00 horas de Chile Cancha: Court 14 — Stade Roland Garros, París

¿Cómo llega Tomás Barrios a Roland Garros 2026?

El chillanejo viene de una gira de arcilla con luces y sombras. En Roma, debutó con una sólida victoria ante el joven italiano Jacopo Vasami (464°) por 6-3 y 6-4, pero cayó en la segunda ronda clasificatoria ante el español Dani Mérida (86°) por 6-3, 3-6 y 7-6 en un partido donde llegó a estar 4-1 arriba en el tercer set y tuvo el triunfo en la raqueta al sacar con 5-4, pero no pudo cerrarlo.

Antes de Roma, quedó eliminado en los octavos de final del Challenger de Mauthausen (Austria), donde cayó ante el local Lukas Neumayer (195°) por 7-6 y 6-4, sin poder defender la final que había alcanzado en ese mismo torneo en 2025.

En Roland Garros, Barrios deberá ganar tres partidos en la qualy para alcanzar el cuadro principal del segundo Grand Slam de la temporada. El ganador del partido ante Mayot se medirá en segunda ronda con el triunfador del encuentro entre Luka Pavlovic y Harry Wendelken.

¿Qué otros chilenos disputan Roland Garros 2026?

Alejandro Tabilo (35°) y Cristian Garín (104°) están clasificados directamente al cuadro principal del torneo parisino. Este jueves conocerán a sus rivales en el sorteo y debutarán la próxima semana en París.

Quien no estará es Nicolás Jarry. El “Príncipe” (173°) no disputará las clasificaciones del segundo Grand Slam de la temporada, luego de que el propio chileno anunciara en redes sociales que continuaba con molestias en el codo derecho, las cuales lo tienen sin competir desde hace un mes.