El arranque de los chilenos en esta temporada del circuito ATP no ha sido el más auspicioso, y si es que el pasado domingo se conoció la temprana eliminación de Nicolás Jarry en la qualy del Abierto de Australia, en la madrugada de este miércoles el también nacional Tomás Barrios Vera (107°) no pudo cambiar su destino y lamentó el mismo desenlace que su compatriota.

Barrios venía con el impulso de haber superado su debut en la clasificación del primer Grand Slam del año y en la segunda ronda se citó con el estadounidense Michael Zheng (174°), quien le hizo las cosas más difíciles al oriundo de Chillán.

🎾 Tomás Barrios vio frustrado su objetivo de decir presente en el Abierto de Australia

Fue un disputado partido para Tomás Barrios en el Melbourne Park del certamen oceánico, encontrándose con un Zheng que opuso resistencia en la cancha y extendió el partido a más de dos horas de juego.

Así, el trámite del encuentro terminó con un resultado en contra para el chileno de 4-6, 7-6 (5) y 2-6 en exactamente dos horas y 30 minutos, lo que apagó su sueño de seguir en carrera hacia el cuadro principal.

🇨🇱 ¿Qué otros chilenos quedan en competencia en el Abierto de Australia?

Con las eliminaciones de Tomás Barrios y Jarry en la qualy solo quedan otros dos chilenos que dirán presente en el Grand Slam en tierras australianas.

Los representantes nacionales que buscarán llegar lo más lejos posible en el certamen son Cristian Garin (80°) y el propio Alejandro Tabilo (81°), ambos que jugarán directamente desde el cuadro principal de la competición.

🔜 ¿Qué viene para Tomás Barrios en el circuito?

El próximo paso de Tomás Barrios Vera será enfrentar el Challenger de Concepción, torneo a jugarse en nuestro país entre los próximos 26 de enero al 1 de febrero, y que será uno de los preámbulos al Chile Open de este 2026 que se llevará a cabo a fines del próximo mes de febrero en Santiago.