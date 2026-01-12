El tenis chileno tendrá otro representante en cancha para ingresar al cuadro principal del Australian Open, Tomás Barrios tendrá su chance en la primera ronda de la qualy la noche de este lunes. Su rival será un francés de 22 años que tiene más recorrido en el circuito Challenger, de hecho, no tiene duelos por los certámenes ATP, por lo que la experiencia del chillanejo podría darle algo de margen de ventaja.

Sumado a que Barrios llega como el 4to sembrado de la qualy, y que es el único chileno que queda en la clasificatoria tras la caída de Nicolás Jarry.

📅 ¿Cuándo y a qué hora juega Tomás Barrios vs Sacha Gueymard?

Tomás Barrios (107°) vs Sacha Gueymard (198°) se enfrentarán este lunes 12 de enero por la primera ronda de la qualy del Australian Open 2026. La organización programó el duelo no antes de las 22:20 horas de Chile.

📅 Fecha: Lunes 12 de enero

⏱️ Hora: No antes de las 22:20 horas de Chile

🏟 Estadio: 1573 Arena

📺 ¿Qué canal transmite Tomás Barrios vs Sacha Gueymard en vivo?

La qualy del Australian Open 2026 se podrá seguir, en exclusiva, por la pantalla de Disney+ Plan Premium.

📺 TV: No hay

💻 Streaming: Disney +

🎾 ¿Cómo está Tomás Barrios en el ránking ATP?

Actualmente Barrios Vera está en el puesto 107 del ránking ATP, un buen inicio en la qualy y una racha de partidos ganados podrían meter al chillanejo entre los 50 mejores del mundo y ser el Chile 1 de cara a la serie de Copa Davis de Chile frente a Serbia.