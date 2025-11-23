Desde Bologna, Italia, llegaron las noticias que marcarán la ruta de Chile en su camino por avanzar a las Finales de la Copa Davis. El equipo capitaneado por Nicolás Massú tendrá que enfrentarse a una potencia que podría contar con una estrella mundial. Si supera ese duro escollo, enfrentará a España, proyectando un cruce histórico en septiembre.

Con estas novedades, la planificación del equipo chileno para el 2026 toma forma y los desafíos son claros. El escenario será complejo, pero también una oportunidad dorada para dar el golpe internacional.

🇷🇸 Serbia será el primer gran escollo para Chile

El sorteo realizado este domingo determinó que Chile enfrentará a Serbia en la primera ronda de la Copa Davis 2026. Esta serie se disputará el 6-7 o el 7-8 de febrero, y será clave para seguir soñando con la fase final. Serbia, que podría contar con Novak Djokovic, es uno de los rivales más temidos del circuito.



Esta llave , representará una verdadera prueba para el equipo chileno liderado por Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo.

🗓 España, posible rival si se supera la serie inicial

De avanzar ante los serbios, Chile jugará la segunda ronda los días 18-19 o 19-20 de septiembre. En esa llave, lo espera España, otra potencia mundial que busca retomar protagonismo en la Davis. Con nombres como el de Carlos Alcaraz, el cruce con España podría convertirse en una serie inolvidable para el tenis nacional, por la historia, por el contexto y por lo que está en juego.

Así fue el sorteo de la Davis 2026

🔍 ¿Qué se juega Chile en esta Copa Davis?