Tomás Barrios aportó un triunfo contundente para Chile en la serie de Copa Davis frente a Luxemburgo. El chillanejo superó sin complicaciones al europeo Alex Knaff en el Court Anita Lizana de Santiago, entregando así el segundo punto para el equipo nacional.

En un partido rápido y con amplio dominio, Barrios demostró la superioridad de su juego y dejó a Chile en una posición inmejorable para cerrar la llave en el dobles.

🎾 ¿Cómo fue la victoria de Tomás Barrios en Copa Davis?

Barrios no dio margen a su rival y se impuso por 6-1 y 6-2 en poco más de una hora de juego. Desde el inicio marcó diferencias con la potencia de sus golpes y la regularidad en el servicio. Alex Knaff intentó resistir en algunos pasajes del partido, pero el chileno fue superior en todos los aspectos y no le permitió instalarse en el juego. Con esta actuación, Barrios mostró que atraviesa un buen momento competitivo.

💡 ¿Qué significa este resultado para Chile en la serie?

Con la victoria de Barrios, Chile sumó su segundo punto en la serie frente a Luxemburgo y quedó muy cerca de asegurar la clasificación. Ahora, la llave podría cerrarse en el dobles, donde la dupla nacional buscará sellar la ventaja.

Este triunfo, además, entrega confianza al equipo de Nicolás Massú, que cuenta con el respaldo de jugar como local y con el apoyo del público en Santiago.

📍 ¿Cuál es el próximo desafío para Chile en Copa Davis?

Chile tendrá la oportunidad de definir la serie en el dobles, lo que evitaría que la definición se alargue hasta el domingo por la tarde noche con los partidos de singles restantes. La estrategia de Massú será clave para asegurar rápidamente la clasificación y dar descanso a los jugadores pensando en el calendario internacional que se avecina.