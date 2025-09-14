Daniel Núñez cerró la serie perfecta de Chile ante Luxemburgo, ya que venció a Louis Van Hereck y dio el 4-0 a favor del elenco capitaneado por Nicolás Massú en la Copa Davis 2026.

Ahora, Chile debe esperar el sorteo de noviembre y jugar entre el 6 y 8 de febrero en las Qualifiers de la edición 2026 del certamen.

🎾 La victoria de Daniel Núñez en su debut en Copa Davis

La gracia de Daniel Núñez es que jugó el primer partido de su carrera en Copa Davis (al igual que su rival). En los primeros juegos se notaron los nervios del chileno, pero después tomó confianza y mostró interesantes golpes, como la derecha invertida o el revés profundo.

En el segundo set tuvo nuevamente un pequeño bajó, pero en el súper tie break volvió a subir su nivel y se quedó con el duelo.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Chile en Copa Davis?

Chile vuelve a jugar en Copa Davis entre el 6 y 8 de febrero de 2026 en la primera ronda de Qualifiers, ante un rival por definir en el sorteo de noviembre de este año.

