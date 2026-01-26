El próximo viernes 6 y sábado 7 de febrero Chile enfrentará a Serbia por la primera ronda de las Qualifiers de la Copa Davis 2026.

La serie, que se disputará en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional, no contará con la presencia de Novak Djokovic, sin embargo, el 24 veces campeón de Grand Slam anticipó el cruce ante nuestro país y reconoció que será una llave difícil para sus compatriotas.

La sincera reflexión de Djokovic para el cruce de Copa Davis entre Chile y Serbia

Durante su participación en el Australian Open 2026, torneo en el que ya se encuentra en cuartos de final, el 4º del ranking mundial tuvo palabras para la serie entre Chile y Serbia en la Copa Davis.

“Quizás fue el peor sorteo que pudimos haber tenido. Jugar contra ellos, con su público y sus condiciones, es muy difícil”, dijo en declaraciones recogidas por el medio Clay Magazine.

“Cuando llega esa convocatoria, debería ser sagrada. Lo que pedimos a los más jóvenes es que sientan orgullo de jugar por la selección. Lo hemos hablado con (el capitán) Víktor Troicki: incontables veces arriesgamos nuestras carreras por Serbia, nos lesionamos por eso”, agregó.

Nole, además, se refirió a su ausencia en la convocatoria serbia. “No siempre estoy con ellos, no puedo controlar todo, pero era distinto cuando estábamos juntos con Víktor y esa generación dorada. No se cuestionaba nada: ibas y jugabas”, señaló.

Djokovic espera un "milagro" en Chile

Por último, Djokovic anticipó lo complicada que será la llave y dejó la puerta abierta para sumarse al equipo serbio en el futuro. “Chile será muy difícil, extremadamente difícil. Incluso con nuestro mejor equipo, tendríamos problemas”, indicó.

“Si por algún milagro pasamos, intentaré estar disponible para la próxima ronda”, sentenció Nole.

¿Cuándo juega Chile vs Serbia por la Copa Davis?

Chile se enfrentará a Serbia por la primera ronda de las Qualifiers de la Copa Davis 2026 el próximo viernes 6 y sábado 7 de febrero en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional.

