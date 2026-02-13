Chile volvió a hacerse fuerte en casa y la Copa Davis fue el escenario perfecto para confirmar que este equipo va en serio. La serie ante Serbia no sólo dejó festejos en Ñuñoa, también provocó un movimiento importante en el ranking de selecciones que pocos esperaban tan rápido.

El triunfo en el Estadio Nacional ratifica el trabajo del capitán Nicolás Massú y consolida una generación que viene empujando con fuerza en el circuito ATP. Y aunque todavía queda camino por recorrer, el nuevo lugar en el ranking enciende la ilusión del tenis chileno.

🎾 ¿Cómo quedó Chile en el ranking de la Copa Davis tras vencer a Serbia?

Chile subió del puesto 19 al 14 en el ranking de selecciones de la Copa Davis luego de imponerse por 4-0 a Serbia. El equipo capitaneado por Nicolás Massú escaló cinco posiciones y quedó a un paso del top 10 mundial. La contundente victoria en Santiago no sólo aseguró la serie, sino que también tuvo un impacto directo en la clasificación internacional.

Superar a Serbia con un marcador tan claro fue determinante para este ascenso. Con este movimiento, Chile dejó atrás a potencias tradicionales como Croacia, Hungría y Brasil, selecciones que históricamente han sido protagonistas en el torneo.

🇨🇱 El efecto Nicolás Massú en la Copa Davis 2026

El liderazgo de Nicolás Massú ha sido clave en este proceso. Desde el banco, el doble medallista olímpico ha logrado consolidar un grupo competitivo, con identidad y carácter en los momentos decisivos.

Bajo su conducción, el equipo chileno ha mostrado:

Solidez en los partidos individuales

Respuesta en instancias de presión

Fortaleza como local en el Estadio Nacional

Este crecimiento no es casualidad. Es parte de un trabajo sostenido que hoy empieza a reflejarse en el ranking de la Copa Davis.

El último ranking de naciones de la Copa Davis 📊



India y Ecuador son los de mayor crecimiento, ambos subiendo 14 puestos después de la primera ronda de Qualifiers.



India: 33 a 19 📈

Ecuador: del 37 al 23 📈

Chile: del 19 al 14 📈

República de Corea: 22 al 16 📈 pic.twitter.com/v08uNlpM04 — Copa Davis (@CopaDavis) February 13, 2026

🔥 El desafío ante España que puede acercar a Chile al top 10

En septiembre, Chile tendrá una prueba mayor: enfrentará a España, actual número dos del ranking. Será una serie exigente que podría marcar un antes y un después para la escuadra nacional. Un buen resultado ante los europeos no sólo consolidaría el presente del equipo, sino que podría acercarlo definitivamente al grupo de las diez mejores selecciones del mundo.

El salto ya está dado. Ahora el desafío es sostenerlo y seguir escalando en la Copa Davis, un torneo donde Chile ya supo hacer historia y donde vuelve a instalar su nombre con fuerza.