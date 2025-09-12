Chile y Luxemburgo se enfrentan por el Grupo Mundial 1 de Copa Davis. El equipo capitaneado por Nicolás Massú, doble medallista de oro, quiere dar vuelta la página tras una escandalosa serie ante Bélgica, la que terminó con una agresión en cancha a Cristian Garin.

Chile es amplio favorito en este duelo con Luxemburgo, aunque no contará con la presencia de Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo.

La baja de Jarry es por dos factores: está en un punto deportivo muy bajo y fue padre hace una semana.

La renuncia de Tabilo es más compleja, porque por segunda vez en el año prefiere jugar Challengers antes que defender a Chile en Copa Davis.

🇨🇱¿Qué canal transmite Copa Davis Chile vs Luxemburgo en vivo?

El equipo chileno de Copa Davis volverá a contar con transmisiones por televisión abierta. El duelo entre Chile y Luxemburgo será transmitido por TVN y TVN.cl. Además, el partido se podrá ver en la pantalla de TNT Sports.

📆¿Qué día empieza el Chile vs Luxemburgo de Copa Davis?

Este duelo de Copa Davis se jugará entre el 13 y 14 de septiembre y tendrá horarios distintos para sus dos jornadas.

Día 1 📆 Sábado 13 de septiembre 🕔17:00 horas 🏟️Court Central Anita Lizana

Día 2 📆 Sábado 14 de septiembre 🕔16:00 horas 🏟️Court Central Anita Lizana



📺¿Dónde ver Chile vs Luxemburgo por Copa Davis gratis?

Se puede ver gratis en todas las señales de TVN a lo largo del país:

Arica: 5.1

Iquique: 10.1

Antofagasta 6.1

Copiapó: 7.1

La Serena: 4.1

Isla de Pascua: 7.1

Valparaíso: 12.1

Santiago: 7.1

Rancagua: 12.1

Talca: 10.1

Chillán: 6.1

Temuco 7.1

Valdivia: 3.1

Osorno: 5.1

Castro: 10.1

Ancud: 7.1

Puerto Montt: 4.1

Coyhaique: 8.1

Punta Arenas: 6.1

💻¿Dónde ver Copa Davis online?

Hay dos formas de ver online el partido de Copa Davis entre Chile y Luxemburgo:

Gratuita: Sigue el partido en TVN.cl

De pago: A través de las plataformas de streaming de HBO Max, DGO, Movistar TV, VTR TV, Zapping TV, Claro TV, Entel TV, GTD TV y Tuves.

🎾 Orden de juego de Chile vs Luxemburgo por Copa Davis

El orden de juego de esta serie de Copa Davis se conocerá este viernes 12 de septiembre, pasado el mediodía, cuando se realice la conferencia de prensa conjunta entre los equipos de Chile y Luxemburgo.

Estos son los jugadores que estarán presentes en este duelo del Grupo Mundial 1:

Chile: Cristian Garin Tomás Barrios Matías Soto Daniel Núñez Diego Fernández

