El desahogo de Cristian Garin tras darle el primer punto a Chile en Copa Davis

Cristian Garín fue protagonista en el primer punto de la serie entre Chile y Luxemburgo en la Copa Davis 2025. El tenista nacional derrotó a Aaron Gil García en el Court Anita Lizama, aunque en sus declaraciones posteriores admitió que la victoria fue más trabajada de lo esperado debido a la falta de confianza y a molestias físicas que arrastra en el pie.

Este triunfo deja al equipo de Nicolás Massú con ventaja en la llave y le permite a Chile mantener sus aspiraciones intactas en el certamen.

🎾 Esto dijo Cristian Garín sobre su triunfo en Copa Davis

Cristian Garín aseguró que el partido fue un desahogo porque sintió que debió cerrarlo antes. “Tuve muchas chances y después se igualó, poniéndose más tenso. Es difícil cuando vienes sin ritmo ni confianza, pero terminé jugando bien, aunque con una sensación amarga del segundo set”, afirmó.

El chileno explicó que su rival entró más suelto porque “no tenía nada que perder” y destacó que en la Copa Davis el nivel de los jugadores se empareja, lo que hace cada partido más complejo.

💡 Las molestias físicas de Garín

El número dos de Chile confesó que todavía arrastra problemas en el pie, lo que le complica para entrenar y competir. “Hay días en que me cuesta comenzar la jornada, me impide jugar y debo evitar los dolores”, señaló.Garin agradeció la confianza de Nicolás Massú, quien lo incluyó en la serie pese a sus complicaciones físicas.

Además, el chileno manifestó que espera sentirse mejor de aquí en adelante, aunque reconoció que “nunca es fácil, incluso con los papeles previos”.

📍 El valor de este resultado para Chile

Con el triunfo de Garin, Chile sumó el primer punto de la serie contra Luxemburgo y quedó en una posición favorable para avanzar en la Copa Davis.El equipo capitaneado por Massú tiene como objetivo consolidar el rendimiento colectivo, y las palabras de Garin reflejan tanto la presión como el alivio de competir en esta instancia.