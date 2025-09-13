Cristian Garín tuvo un estreno positivo, pero no exento de complicaciones, en la serie de Copa Davis que enfrenta a Chile contra Luxemburgo en Santiago. El tenista nacional se impuso en tres sets, mostrando jerarquía en el Court Central Anita Lizama y confirmando, a ratos, las diferencias de ranking con su rival europeo.

Con esta victoria, Chile quedó en buena posición para avanzar en el torneo y el equipo capitaneado por Nicolás Massú sumó confianza de cara a los próximos partidos de la serie.

🎾 ¿Cómo fue el triunfo de Cristian Garin en Copa Davis?

Cristian Garín comenzó con todo el partido y se llevó el primer set por un claro 6-2, dominando desde el fondo de cancha y controlando los tiempos del encuentro.

El nacional se mostró sólido en sus golpes, variando con potencia y manteniendo siempre la distancia frente al jugador de Luxemburgo, que nunca pudo responder con consistencia en ese inicio.

Este comienzo marcó la diferencia y le dio tranquilidad al chileno para proyectar el resto del partido con seguridad.

💡 ¿Qué pasó en el segundo set entre Garin y Luxemburgo?

El inicio del segundo set tuvo un momento particular: Aaron Gil García solicitó el encendido de luces del Court Anita Lizama, lo que interrumpió brevemente el ritmo del partido.

Aun así, Garin buscó rápidamente cerrar el encuentro, aunque el europeo mostró mayor resistencia y logró sostener varios juegos, llevando la definición del parcial más lejos de lo esperado. Finalmente, el europeo se alzó con el parcial en el tie break.

📍 ¿Qué significa este triunfo para Chile en la serie?

El tercer set fue de más sufrimiento para Garín, quebró temprano en la manga, pero recibió otra ruptura de inmediato. Sobre el final, el chileno mostró su calidad y en un cambio de ritmo pudo cerrar su victoria por parciales de 6-2, 6-7 y 6-2.

El triunfo de Cristian Garín deja a Chile con ventaja en la serie frente a Luxemburgo, dando un paso importante para consolidar el objetivo de avanzar en la Copa Davis.

📚 ¿Dónde leer más sobre esto?

