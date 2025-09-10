Cristian Garin llega a la Copa Davis con dudas y encendiendo alarmas en Chile: Gago volverá a asumir la responsabilidad como número uno ante Luxemburgo y buscará llevar a nuestro país de vuelta al Grupo Mundial.

Nuestro país es favorito con Massú en la banca, pese a las bajas de Jarry y Tabilo. Luxemburgo tampoco tendrá a su mejor carta.

🚨 La alarma de Garin: molestias físicas y dudas

Cristian Garin reveló que no está en su mejor forma: “Llevo un mes y medio con dolor. No me impide jugar, pero sí me molesta. Hay días que no puedo ni caminar bien. Preocupado, pero he ido mejorando estas dos semanas. No me siento al 100% aún, pero estoy con mucho cuidado y tratamiento”.

“Soy bien realista, no llego en mi mejor momento, pero por lo menos he ido mejorando. Hice un ciclo de preparación física, vengo mejorando en ese aspecto, pero Davis es distinto a otras competiciones y ya estar aquí me sube el ánimo”, añadió.

🙌 El optimismo: jugar en casa y soñar con el Grupo Mundial

También entregó algo de esperanza: “Contento de jugar de local, con este formato es difícil. Sé que va a estar el estadio lleno, mucha gente se ha motivado y eso se valora muchísimo. La expectativa siempre es ganar, sea contra quien sea. Es una serie linda para, después de todos estos años, soñar con el Grupo Mundial”.

📅 ¿Cuándo juega Chile vs Luxemburgo en la Copa Davis?

Chile enfrentará este fin de semana a Luxemburgo en la Copa Davis: el sábado comienza la acción a las 16:30 horas y el domingo a las 17:00.

📋 Los jugadores de Chile para enfrentar a Luxemburgo en Copa Davis

Cristian Garin (124° del mundo)

Tomás Barrios (134°)

Matías Soto (283°)

Daniel Núñez (790°)

Diego Fernández (1027°)

Capitán: Nicolás Massú

🎾 Para seguir la serie de Chile vs Luxemburgo en la Copa Davis debes seguir la cobertura de Al Aire Libre. ¿Será capaz Garin de liderar a Chile pese a no estar al 100%?