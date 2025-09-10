El capitán del equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Massú, anticipó la serie frente a Luxemburgo, la cual tendrá lugar el próximo 13 y 14 de septiembre en el Estadio Nacional.

El elenco liderado por el doble medallista olímpico buscará quedarse con el triunfo par acceder al repechaje por el Grupo Mundial del torneo.

🎾 Nicolás Massú quiere hacerse fuerte de local

En primer lugar, el capitán del equipo señaló que “tuvimos mala suerte de jugar tantas veces de visita, entonces hay que aprovechar esta oportunidad de local y hay que manejar bien la presión, el saber que somos favoritos y que vamos a entrar a una cancha con 4 mil personas”.

“Si me ponen jugadores que tienen buen ranking, o que no tienen buen ranking, no me descoloca, no me saca de mi foco, porque mi foco es estar en el Grupo Mundial y esta es la primera etapa que tenemos que ganar para pasar a la siguiente”, dijo sobre Luxemburgo, rival de Chile.

💪 Cristian Garin evoluciona favorablemente

Por otro lado, Massú se refirió al estado físico de Cristian Garin, quien se perfila como el número 1 del equipo nacional ante las bajas de Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo.

“Cristian ha ido mejorando, está bien, está en forma. Ayer tuvo un entrenamiento bastante largo y hoy en la tarde también entrena en un horario similar al del partido”, concluyó.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de la Copa Davis?

