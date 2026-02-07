En la jornada de sábado el equipo chileno de Copa Davis salió a sellar su paso en los Qualifiers ante Serbia. Los triunfos del viernes de Alejandro Tabilo y Tomás Barrios dejaron a los capitaneados por Nicolás Massú con la ventaja 2 a 0. Las dudas eran si el Vampiro le daría descanso a uno de los singlistas, pero el chillanejo salió junto a Nicolás Jarry a buscar el punto definitivo.

La misión no era complicada por el ránking, pero si por conocimiento, ya que los chilenos enfrentaron a los hermanos Ivan y Matej Sabanov.

🎾 ¿Cuál fue el resultado del dobles entre Chile y Serbia por Copa Davis?

La dupla chilena batalló mano a mano con los hermanos serbios y se pudo ver por momentos al Jarry que conocimos en su mejor etapa del circuito, apoyado de manera sobria y contundente por Barrios. En el final del primer set se mostró la diferencia de calidad de los nacionales, que en el noveno juego quebraron y luego sostuvieron el servicio para quedarse con la manga por 6-4 en 35´ de partido.

El segundo episodio comenzó con quiebre de inmediato de la dupla Jarry Barrios sobre los hermanos serbios. El resto de la manga fue los chilenos tratando de quebrar nuevamente para cerrar el duelo, así llegaron hasta el 5-4 con el saque de Jarry que impuso su altura y así Chile cerró la serie ante Serbia por un doble 6-4.

¡Vamos, Chile! 🇨🇱😍



Santiago es una fiesta y sueñan con superar a Serbia.



El dobles, encaminado. #CopaDavis l @Ftch_oficial pic.twitter.com/aFXAOfrvlI — Copa Davis (@CopaDavis) February 7, 2026

🇨🇱 🇪🇸 ¿Qué viene ahora para Chile Copa Davis?

Nada más ni nada menos que España comandada por Carlos Alcaraz, el actual monarca del Australian Open 2026. En septiembre se espera el cruce con los ibéricos por los octavos de final de la Copa Davis, incluso podría entrar a revisión la localía ya que el Court Anila Lizana sólo tiene un aforo de 5 mil espectadores.