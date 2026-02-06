Chile salía a confirmar el primer punto obtenido por Tomás Barrios ante Dusan Lajovic, el escenario era impecable para que Alejandro Tabilo mostrara sus credenciales desde la primera pelota, pero eso no pasó. El joven debutante de 18 años Ognjen Milic (462°) salió suelto al Court Central Anita Lizana y dio más de un dolor de cabeza para el nacido en Canadá, Nicolás Massú y los hinchas que llegaron a Ñuñoa.

Ahora será determinación del Capitán del Equipo chileno de Copa Davis si va con la dupla titular para el tercer punto de la serie.

🎾 El resultado del partido entre Alejandro Tabilo y Ognjen Milic por Copa Davis

Los primeros puntos fueron una sorpresa para todos en el Court, el joven teniste serbio entró sin nada que perder y mostrando su juego, que lo tienen como una de las promesas del tenis. De esa manera, Milic se llevó la primera tanda en el tie-break que terminó 7-3 a su favor.

Luego vendría el repunte de Tabilo y con sólido juego desde la base, sumado a su potente saque, que fue el arma fundamental en el duelo, el chileno se quedó con la manga con un 6-2. El último set tuvo otra buena imagen de Jano, quebrando de entrada y mandando en la pista, pero el joven serbio dio un par de demostraciones más, que será un buen jugador a futuro. Tabilo sostuvo su ruptura y se llevó el set y el punto por 6-4.

En un duelo que superó las 2 horas 10 minutos de juego, el partido fue para Chile por 6-7, 6-2 y 6-4.

🗓️ ¿Cómo continúa la serie de Copa Davis entre Chile y Serbia?

Para el dobles están agendados por Chile; Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo, mientras que Ivan y Matej Savanov están anotados por Serbia, todo a partir de las 18:00 horas de este sábado. Pero ahora vendrá la decisión de Nicolás Massú, si integra a algún jugador fresco que no haya competido para acompañar a Jarry ó sencillamente ir con todo para superar a los hermanos Savanov, Matej (177°) e Ivan (210°)