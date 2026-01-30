Alejandro Tabilo está viviendo una gran semana en el Challenger 100 de Concepción. Con su juego agresivo, el zurdo chileno dejó en el camino a un rival que venía de dar sorpresas, y ahora se instala entre los cuatro mejores del certamen.

En una cancha que conoce y ante un público que lo respalda, Tabilo encontró su ritmo tras un inicio dubitativo. La victoria no sólo lo consolida en el torneo, sino que también sostiene su posición en el ranking ATP, donde pelea por seguir escalando.

🎾 Tabilo volvió a remontar y ya está en semifinales

Alejandro Tabilo (79°) necesitó poco más de dos horas para revertir un partido que comenzó cuesta arriba ante Lautaro Midón (232°). Tras ceder el primer set 5-7, Jano metió presión con su servicio y agresividad para llevarse los dos siguientes por 6-1 y 6-2.

Fue una muestra de carácter, en un torneo donde cada duelo ha ido sacando su mejor versión. La confianza del chileno crece, y su tenis acompaña: ya suma tres victorias en fila en Concepción. Este rendimiento reafirma que está listo para mayores desafíos en el circuito y que puede ser protagonista durante la gira sudamericana de arcilla.

📈 Así quedó el ranking en vivo del chileno tras la victoria

Gracias al triunfo, Alejandro Tabilo mantiene el puesto 76° en el ranking en vivo de la ATP. Aunque aún no consigue defender completamente los puntos de esta parte de la temporada, una eventual final o título en Concepción podría impulsarlo al Top 70.

La regularidad en esta parte del año es clave para su calendario. Consolidar su ranking le permitiría acceder de forma directa a torneos ATP 250 y soñar con otra aparición en Masters 1000.

🇨🇱Challenger 100 de Concepción, Cuartos de Final: [1]🇨🇱 Alejandro Tabilo (79) derrotó por 57 61 y 62 a 🇦🇷 Lautaro Midon (232 ATP) y CLASIFICÓ A SEMIFINALES!



🎾Próximo Rival

🇮🇹 Marco Cecchinato (230) — Tenis Chile (@tenis_chile) January 30, 2026

👀 Se viene un cruce duro para Tabilo con un viejo conocido del circuito

En semifinales, Tabilo se enfrentará al italiano Marco Cecchinato (230°), ex número 16 del mundo, quien venció sin contratiempos a Chun-Hsin Tseng. El europeo es un especialista en polvo de ladrillo y será el primer rival con amplio recorrido ATP en este torneo para Tabilo

Será un duelo que medirá realmente su nivel actual y lo que puede proyectar en este arranque de temporada.