Una muy buena presentación para el tenis chileno mostró Alejandro Tabilo en su estreno del ATP 250 de Auckland. En poco más de una de partido, el chileno se impuso desde el prinicipio ante un errático rival. El poderío de su servicio y la contundencia a la hora de los puntos de quiebre le dieron este espaldarazo al chileno que dejó muy buenas impresiones en su estreno camino al Australian Open 2026.

Ahora el nacido en Canadá enfrentará a un rival que está entre los 25 mejores tenistas del planeta.

🎾Cómo fue el resultado de Tabilo vs Ugo Carabelli en el ATP 250 de Auckland

Alejandro Tabilo superó por 6-4 y 6-2 al argentino que llegaba con mejor ránking que el chileno, pero que no pudo ante el completo partido que mostró el chileno, siendo superior en todas las facetas del juego. Sirvió 9 aces, ganó el 94% de los puntos con su primer servicio, que también fue alto con un 76%, no tuvo doble faltas y los tres puntos para quebrar que dispuso, los concretó.

🗣️ Lo que dijo Tabilo tras ganar en Auckland

Tras la hora y dos minutos de partido, el chileno conversó con la transmisión oficial y se mostró bastante contento. “El año pasado fue muy difícil, este fue mi primertítulo de la ATP y es muy importante para mí”. Tabilo confirmó que se siente muy cómodo en Auckland.

“Aquí tomé mucho ritmo de partidos hace dos años y espero que sea de igual manera, este torneo es muy bueno y un trampolín para llegar al Australian Open. Aquí me siento muy cómodo, desde que llegué”. Dijo el ganador del título de 2024 y que ahora ya piensa en su iguiente rival.

🆚 ¿Quién será el rival de Alejandro Tabilo en el ATP 250 de Auckland?

Tabilo ya tiene rival y es el italiano Luciano Dardieri (24°) qe llega al certamen como cuarto sembrado y que tuvo libre en la primera ronda. El duelo está programado para mañana martes 13 de enero, en horario y cancha a definir.

Por el circuito ATP será la cuarta vez que se vean las caras, el registro está 2-1 a favor del chileno por sus victorias en Chengdú y Santiago, mientras que el italiano se impuso en el ATP Masters 1000 de Cincinati. Por Challengers y Futuros, están un triufo por lado.