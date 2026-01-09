Alejandro Tabilo vivió un giro inesperado en el inicio de su temporada 2026 al ingresar directamente al cuadro principal del ATP 250 de Auckland, Nueva Zelanda, sin jugar su partido de la qualy, en un movimiento que captó la atención del tenis nacional con miras al primer Grand Slam del año, el Australian Open.

El zurdo chileno, ubicado dentro del top 100 del ránking ATP, tenía todo listo para enfrentar al local Isaac Becroft en la fase previa del certamen, pero la dinámica del tenis hizo que su camino cambiara de forma inesperada durante las últimas horas.

🎾 Tabilo aprovecha bajas y sube al cuadro principal de Auckland

La organización del ATP 250 de Auckland confirmó varias retiradas de jugadores que estaban originalmente en el cuadro principal del torneo, lo que abrió espacios para ascensos desde la qualy. Entre las bajas más destacadas estuvo la del suizo Stan Wawrinka, quien canceló su viaje luego de avanzar en otro certamen de preparación.

Debido a estas bajas, Tabilo fue promovido directamente al cuadro principal, evitando así su duelo de clasificación. La Wild Card que recibió se debe, en parte, a su condición de campeón del torneo en una edición anterior, lo que le da relevancia dentro del circuito y en el certamen neozelandés.

Este ascenso significa que Tabilo ya está asegurado en la primera ronda del main draw y sólo resta conocer a su rival, que saldrá de los jugadores que todavía compiten en la qualy del torneo.

📈 El contexto para el chileno antes de Auckland

Antes de esta sorpresa en Auckland, Tabilo venía compitiendo en otros eventos de la gira asiática y australiana. En el ATP 250 de Hong Kong, el chileno mostró momentos de buen tenis al superar la qualy, aunque posteriormente fue eliminado en primera ronda del cuadro principal con una caída ante un rival estadounidense.

Este inicio de temporada prepara al tenista para el Australian Open 2026, Grand Slam que dará inicio más adelante en enero y donde Tabilo aparece como uno de los representantes chilenos favoritos por su ubicación en el ranking mundial.

🔎 Qué viene para Alejandro Tabilo y el tenis nacional

Con su entrada ahora confirmada en Auckland, Tabilo se enfoca en afrontar su primer encuentro en el cuadro principal, mientras que su compatriota Cristian Garín continúa luchando en la qualy con la intención de acompañar al chileno en el main draw.

Este movimiento no sólo le da a Tabilo una mejor posición en la antesala del Australian Open, sino que también refuerza su presencia como figura del tenis chileno en el circuito, donde ha sido protagonista de importantes logros y búsquedas en el país en los últimos años.