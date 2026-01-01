El cierre de temporada del tenis chileno ha dejado un mapa interesante para encarar el 2026 con objetivos claros para cada uno de sus líderes en el ATP. La carrera por escalar posiciones en el ranking mundial y mejorar los resultados en los torneos más importantes del calendario, como los Grand Slams y los certámenes ATP 500/1000, será una de las claves para el tenis nacional en los primeros meses del año.

Además, la presencia de nuestros cuatro exponentes entre los primeros 130 del mundo otorga una base sólida para que Chile siga ganando visibilidad en el circuito internacional y mantenga el interés de los fanáticos en el país.

🎾 Garin, Tabilo, Barrios y Jarry: posiciones al cierre de 2025 en el ATP

Cristian Garín finalizó la temporada 2025 como el mejor ubicado entre los chilenos en el ranking ATP, cerrando en el lugar 79° del mundo después de una serie de actuaciones destacadas en el circuito, incluyendo un título Challenger y buenos partidos en torneos clave.

Alejandro Tabilo lo sigue muy de cerca en el puesto 82°, también con resultados consistentes que le permiten mantener el ritmo entre los mejores 100 del planeta. Pero deberá mejorar sus condiciones físicas que lo dejaron fuera de competencia por algunos meses

Tomás Barrios y Nicolás Jarry, por su parte, terminaron la temporada en 111° y 122° respectivamente, cifras que reflejan la cercanía al top 100 y las posibilidades de escalar con un buen inicio en 2026. Barrios terminó en alto nivel en el circuito Challenger, mientras que Jarry debe superar su enfermedad del oido medio que lo aquejó bastante en el 2025.

Para la temporada que viene será clave que estos cuatro tenistas aprovechen tanto los torneos de mayor nivel, como los ATP 500 o 1000, en los que los puntos en juego pueden catapultar sus posiciones globales, como también avanzar con fuerza en los Grand Slams, donde solo Garín y Tabilo entrarán directamente al cuadro principal del Australian Open 2026, mientras que Barrios y Jarry deberán disputar la qualy.

🌍 La estrategia 2026: de la qualy a main draw y puntos vitales

La temporada 2026 empieza con un foco claro en el primer Grand Slam del año: el Australian Open. La diferencia entre entrar directo o tener que disputar la qualy es determinante, sobre todo para Barrios y Jarry, quienes deberán pelear desde la qualy para tener opciones de meterse al cuadro principal.

Este contexto abre un escenario de estrategias distintas para cada uno: mientras Garín y Tabilo buscarán consolidarse y seguir sumando puntos en el cuadro principal, los otros dos tenistas nacionales deberán batallar desde la qualy para acceder a más torneos ATP con mayor puntuación.

El 2026 también trae consigo la mirada puesta en el calendario prolongado de torneos, donde la consistencia en resultados será la clave para escalar posiciones en el ranking mundial y regresar al top 100, algo que el tenis chileno busca con fuerza desde que varios de sus exponentes estuvieron fuera de esa zona en pasadas temporadas.

📈 Expectativas y objetivos para el tenis chileno en el nuevo año

El tenis chileno ha tenido altibajos en los últimos años, con momentos complicados fuera del top 100, pero los avances de 2025 reflejan una recuperación paulatina de nuestros jugadores. Los objetivos para 2026 incluyen:

Que Garín y Tabilo continúen escalando en los torneos grandes y se mantengan dentro del top 80‑70 del mundo.

en los torneos grandes y se mantengan dentro del Que Barrios y Jarry logren entrar al main draw del Australian Open y sumen puntos importantes para acercarse al top 100 ATP .

logren entrar al y sumen puntos importantes para acercarse al . Consolidar una base sólida de puntos en ATP 250 y Challenger para lograr estabilidad durante toda la temporada.

Con estos focos claros y un calendario desafiante por delante, el tenis chileno encara un año lleno de retos y oportunidades para seguir escalando en la élite mundial. Y pensando también en la serie de las Qualifiers de Copa Davis, cuando el equipo capitaneado por Nicolás Massú, reciba a Serbia en el Court Anita Lizana del Parque Estadio Nacional.