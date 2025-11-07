En uno de los duelos más intensos del Challenger de Lima II, Tomás Barrios (122° del ATP) protagonizó un partido maratónico ante el argentino Juan Bautista Torres (381°), que terminó inclinándose del lado del chileno tras más de cuatro horas de juego.

El chileno mostró garra, y logró cerrar los momentos clave. El partido se resolvió en tres tie breaks, con una tensión que reflejó el momento irregular que vive el tenista nacional en el circuito, mientras intenta recuperar confianza y subir posiciones en el ranking ATP.

🎾 Tomás Barrios pudo mantener el ritmo y ganó en tres sets dramáticos

Tomás Barrios comenzó mejor y se quedó con el primer set por 7-6 (7-2), mostrando solidez con su servicio y control mental en los puntos largos. Sin embargo, en la segunda manga, su rival elevó su nivel y forzó otro desempate. Esta vez, el argentino se impuso 8-6 en el tie break, igualando el partido y desgastando al chileno física y mentalmente.

En el tercer y definitivo set, ambos jugadores se quebraron el saque sobre el final, pero fue nuevamente Barrios quien se impuso en el desempate decisivo, cerrando la batalla por 7-6 (12-10) en el último set.

💪 El chileno sigue en Lima con la ilusión del TOP 100

El resultado fue favorable, Barrios mostró momentos de alto nivel y resistencia física en una cancha donde se jugó punto a punto. El partido dejó sensaciones y cansancio tras las 4 horas y 25 minutos que duró el match de este viernes, por lo que deberá reponerse rápidamente para afrontar su próximo duelo en Lima.

🗓 ¿Qué viene para Tomás Barrios en el calendario ATP?

Con su participación en Lima aún con final incierto, Barrios evaluará si suma otro Challenger en Sudamérica o descansa para enfocarse en su preparación física. La próxima próxima semana está en pauta el Challenger de Montevideo, Uruguay, donde por ahora sólo está confirmado Cristián Garín.