El nacional Tomás Barrios (137° ATP) volvió a demostrar su solidez en el circuito y clasificó a la final del Challenger de Cali, tras imponerse este sábado por 6-4 y 6-2 al argentino Juan Bautista Torres (418°). Con este resultado, el chillanejo va en busca de un nuevo título que podría acercarlo al Top 120 del ranking mundial.

🎾 ¿Cómo fue el triunfo de Tomás Barrios ante Juan Bautista Torres?

El primer sembrado del torneo colombiano tuvo que remar desde atrás. Torres quebró su servicio en el inicio del partido, pero Barrios reaccionó con firmeza: devolvió tres quiebres consecutivos y se llevó el primer set por 6-4.

En la segunda manga, el chileno fue ampliamente superior. Aprovechó cada error del trasandino y cerró el encuentro en apenas una hora y 33 minutos, asegurando su paso a la final del certamen cafetalero con autoridad.

💪 El rival de Tomás Barrios en la final del Challenger de Cali

Barrios enfrentará este domingo al ganador del duelo entre Gonzalo Bueno (241°) de Perú y Juan Carlos Prado (259°) de Bolivia.

Una victoria en Colombia significaría su sexto título Challenger y el segundo del 2025, tras los obtenidos en Meerbusch (2021), San Luis Potosí (2023), Florianópolis (2023), Amersfoort (2024) y Campinas (2025).

Además, en caso de quedarse con la corona, el chillanejo podría escalar hasta el puesto 118° del ranking ATP, reafirmando su buen momento y su condición de carta segura del tenis chileno. Y con la idea de cerrar la temporada, ojalá dentro del top 100.