Tomás Barrios fue protagonista en la jornada de Copa Davis al vencer con claridad al luxemburgués Alex Knaff en el Court Central Anita Lizana. El triunfo por 6-1 y 6-2 no solo le dio a Chile el segundo punto de la serie, sino que también dejó en evidencia la motivación especial del chillanejo al competir con la camiseta nacional.

En sus declaraciones posteriores, Barrios resaltó la importancia del público, el valor de jugar en equipo y el rol de Nicolás Massú en la motivación del plantel.

🎾 ¿Qué dijo Tomás Barrios tras su victoria en Copa Davis?

Barrios explicó que su estrategia fue “ser agresivo y no darle ritmo” a su rival, destacando que la localía y el público fueron factores decisivos.“Fui agresivo y traté de no darle iniciativa. El ranking acá no corre y se sintió muy bien tener el público a favor”, señaló el tenista nacional.

El chillanejo agregó que representar al país le entrega un plus especial: “Aquí uno juega por equipo, no nos pasa mucho y por eso me gusta la Copa Davis. Está mi familia acá y es muy lindo jugar por Chile”.

👥 ¿Qué rol cumple Nicolás Massú en el equipo chileno?

Tomás Barrios destacó la cercanía y experiencia del capitán Nicolás Massú, con quien mantiene relación desde hace más de una década.“A Massú lo conozco desde hace diez años. Hace que el público se haga sentir y nos apoya mucho a la hora de jugar”, expresó el jugador.

La energía del doble medallista olímpico ha sido clave en mantener motivado al plantel nacional y generar un ambiente positivo en la serie ante Luxemburgo.

La figura de Massú sigue firme en Copa Davis. Photosport.

📚 ¿Dónde leer más sobre la Copa Davis?

