Otra positiva jornada cumplieron este miércoles los chilenos Tomás Barrios Vera (133° de la ATP) y Cristian Garin (124°) en el Challenger de Antofagasta en nuestro país, siguiendo en camino como firmes candidatos al título del certamen.

Tanto Barrios como Garin superaron esta jornada los octavos de final del torneo en el norte, asegurando así un boleto a la ronda de los 8 mejores.

🎾 Barrios no titubea y Garin se remonta con autoridad en Antofagasta

El primero en salir a la cancha en el certamen antofagastino fue Barrios Vera, que no se complicó nada en superar su partido ante el argentino Lautaro Midon (256°), quedándose el triunfo en sets corridos, por parciales de 6-2 y 6-2 en una hora y 11 minutos de juego.

Posteriormente vino el turno de Gago, segundo sembrado del certamen, que se encontró con un partido de mayor dificultad ante el uruguayo Franco Roncadelli (391°). Tras ceder el primer set por 2-6, la raqueta nacional remontó con autoridad y selló su victoria con un 6-1 y 6-1, en una hora y 58 minutos.

Los chilenos están entre los 8 mejores en Antofagasta/ © Photosport

➡️ ¿A quién enfrentarán Barrios y Garin en cuartos de final?

Gracias a sus respectivos avances, Barrios y Garin ya están instalados en los cuartos de final del Challenger de Antofagasta.

En dicha instancia, el chillanejo deberá medirse al paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (254°), mientras que Garin se verá las caras con el ganador de la serie entre el argentino Carlos Maria Zárate (904°) o el libanés Hady Habib (172°).

