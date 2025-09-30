El tenista chileno Cristian Garín volvió a competir en suelo nacional y comenzó con el pie derecho en el Challenger de Antofagasta, torneo del circuito Dove Men+Care Legión Sudamericana. En su estreno derrotó a su compatriota Benjamín Torrealba y ahora se prepara para el segundo partido, donde buscará seguir creciendo en confianza y rendimiento.

🎾 ¿Cómo le fue a Cristian Garín en su debut en el Challenger de Antofagasta?

El actual 124 del mundo se impuso con autoridad a Benjamín Torrealba, quien recibió una invitación especial de la organización.

Pese a un arranque algo nervioso y con viento en la arcilla nortina, Garín hizo valer su experiencia y cerró el duelo por 6-3 y 6-2 en 1 hora y 44 minutos.

Tras la victoria, el chileno reconoció: “Estoy contento de haber ganado y de tener la oportunidad de jugar nuevamente. Espero seguir mejorando, creo que tengo bastante margen”.

¡GAGO AVANZA! 👏🏻👏🏻



Cristian Garín 🇨🇱 (124º) doblegó al connacional Benjamín Torrealba (923º) por 6-3 y 6-2 en la primera ronda del challenger de Antofagasta.#VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/C8Ra7lQduV — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 30, 2025

🇨🇱 Un regreso esperado al público chileno

Desde su arribo a Antofagasta, Garín ha sentido el apoyo del público en el club, algo que destacó con emoción tras el triunfo. El nacional confesó que “la primera ronda siempre es difícil” y que la energía de los fanáticos fue clave para su rendimiento.

Con este triunfo, Garín se reencuentra con el tenis en Chile y busca sumar confianza de cara a los próximos desafíos del circuito.

⏭️ ¿Quién será el próximo rival de Garín en el Challenger?

En la segunda ronda del torneo nortino, Garín se medirá contra Franco Roncadelli, tenista uruguayo ubicado en el puesto 391 del ranking ATP. El partido será una nueva oportunidad para que el chileno demuestre avances en su nivel y continúe su camino hacia instancias mayores en este certamen.

📲 Puedes saber todas las novedades de los tenistas chilenos junto a Al Aire Libre.