Tomás Barrios (133° ATP) debutó con una sólida victoria en el Challenger de Antofagasta, imponiéndose al argentino Gerardo Olivieri (233°) por 6-2 y 6-4. El chillanejo celebró no sólo el paso a la siguiente ronda, sino también la oportunidad de competir en Chile, algo que no suele tener con frecuencia en el circuito.

🎾 ¿Cómo fue el debut de Tomás Barrios en el Challenger de Antofagasta?

El chileno mostró un juego sólido desde el arranque y cerró el partido en sets corridos, dejando buenas sensaciones de cara al resto del torneo.

Tras la victoria, Barrios destacó la importancia de disputar un torneo en casa: “Feliz de jugar en Chile, es algo que no pasa muchas veces al año. Es bueno que se realicen este tipo de torneos”, señaló tras la victoria.

El nacional también remarcó lo trabajado del duelo, valorando su preparación para encarar este cierre de temporada.

¡TOMÁS AVANZA! 💪💪



Tomás Barrios 🇨🇱 (133º) accedió a la segunda ronda del challenger de Antofagasta, luego de superar a Genaro Olivieri 🇦🇷 (223º) por 6-2 y 6-4.



Mañana debutan Daniel Núñez (10:00), Matías Soto (no antes de las 15:00) y Cristian Garín y Benjamín Torrealba,… pic.twitter.com/a35VNQSK6N — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 29, 2025

💪 Expectativas de Tomás Barrios para lo que viene en el torneo

El tenista confesó que no llega con tanto ritmo de competencia como otros rivales, pero sí con una preparación física exigente. “Genaro venía jugando mucho, yo no tanto, pero entrené bastante para cerrar de la mejor manera el año”, explicó.

De cara a lo que resta del Challenger de Antofagasta, el jugador fue claro: “Uno siempre quiere lo mejor y llegar a la final, pero quedan muchos partidos y el torneo está muy duro, hay un buen nivel”.

🇨🇱 ¿Cuándo vuelve Barrios a la cancha en Antofagasta?

El Challenger de Antofagasta tiene confirmado que el miércoles 1 de octubre, Barrios deberá saltar a la cancha por los octavos de final del torneo, no hay horario confirmado aún y su rival saldrá del choque entre los argentinos, Luciano Ambrogui (421°) y Lautaro Midón (256°) que se jugará este martes.

