El tenista chileno Tomás Barrios (122°) logró un valioso y sufrido triunfo este lunes en su estreno en el Challenger de Lima II, superando al checo Zdenek Kolar (223°) por 7-5 y 6-3. El oriundo de Chillán, sexto sembrado del torneo, debió remar desde atrás y encontrar su mejor versión en los momentos justos para seguir adelante en la capital peruana.

Con este resultado, Barrios avanza a segunda ronda en una temporada marcada por altibajos, pero en la que busca consolidarse como una de las cuatro principales raquetas del tenis chileno.

¡AVANZA EN LIMA! 🤓🤓



Tomás Barrios 🇨🇱 (122º) accedió a la segunda ronda del challenger de Lima 🇵🇪, luego de batir a Zdenek Kolar 🇨🇿 (223º) por 7-5 y 6-3.#VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/O3zPr9JJFq — Team Chile (@TeamChile_COCH) November 4, 2025

🎾 Tomás Barrios y un triunfo trabajado en el Challenger de Lima

Barrios inició con dudas. En el primer set, ambos jugadores intercambiaron quiebres tempranos, y el chileno llegó a salvar tres puntos de ruptura cuando el parcial parecía escaparse. Sin embargo, su temple en los juegos decisivos marcó la diferencia: aprovechó un nuevo quiebre y cerró el set 7-5.

En el segundo parcial, el panorama pareció complicarse cuando Kolar se adelantó 2-0, pero el chillanejo reaccionó con agresividad desde el fondo. Con una ruptura en el séptimo game, retomó el control y, tras seis puntos de partido, selló el 6-3 definitivo en una hora y 45 minutos de batalla.

💪 Tomás Barrios podría toparse con su verdugo paraguayo

En la próxima ronda, el jugador dirigido por Guillermo Gómez se enfrentará al vencedor del duelo entre el libanés Hady Habib (174°) y el paraguayo Adolfo Vallejo (168°). Este último ya ha vencido al chileno en dos ocasiones durante la temporada. De avanzar, Barrios sumará puntos clave que podrían acercarlo nuevamente al Top 100 del ranking ATP,