Los principales tenistas chilenos tuvieron distinta suerte en la última actualización del ranking ATP, el cual se conoció en las últimas horas.

Y es que mientras Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry cayeron en el escalafón mundial, Cristian Garin, Tomás Barrios y Matías Soto lograron ascensos.

🎾 Ranking ATP: Tabilo sigue como nº1 de Chile

Alejandro Tabilo viene de caer en los cuartos de final del Challenger de Olbia, Italia, por lo que cayó dos puestos y se quedó en el 75º, manteniéndose como el mejor de Chile.

Jarry, que se retiró del ATP 250 de Almaty por una lesión en su codo, también experimentó una caída. El Príncipe bajó cinco lugares y se ubicó 114º.

Por otro lado, Cristian Garin subió un puesto y se quedó 107º. Misma suerte corrió Tomás Barrios, quien está 118º. Por su parte, Matías Soto también ascendió un lugar y se posicionó 279º.

