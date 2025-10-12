El tenis chileno celebra una nueva alegría. Tomás Barrios Vera se consagró campeón del Challenger de Cali 2025, demostrando un nivel sólido y una notable madurez competitiva. El chillanejo derrotó en la final al boliviano Juan Carlos Prado por un contundente 6-1 y 6-4, levantando su segundo trofeo del año y confirmando su buen momento en el circuito sudamericano.

Barrios no cedió ningún set durante todo el certamen.

❓¿Cómo ganó Tomás Barrios el Challenger de Cali?

Desde el inicio del partido, Barrios mostró autoridad. En el primer set, dominó con su saque y precisión desde el fondo de la cancha, cerrando el parcial por 6-1 sin dejar opciones a Prado.

El boliviano intentó reaccionar en el segundo set y llegó a ponerse 3-0 arriba tras un quiebre temprano, pero el chileno mantuvo la calma y ajustó sus golpes. Con dos quiebres consecutivos, Barrios recuperó el control del juego y terminó cerrando el duelo por 6-4, confirmando su condición de primer sembrado del torneo.

🇨🇱 Un título clave para el tenis chileno

Con este triunfo, Tomás Barrios sumó 75 puntos ATP, un resultado clave que lo ayudará a escalar posiciones en el ranking mundial y acercarse nuevamente al Top 100.

Además, este título consolida su posición como uno de los referentes del tenis chileno, junto a Cristian Garín y Alejandro Tabilo, quienes también han tenido un cierre de temporada destacado.

💪 Un cierre de torneo impecable

Barrios completó una semana perfecta en Cali, donde no cedió ningún set durante todo el campeonato. Su consistencia, intensidad y buena lectura de juego lo ayudaron en esta semana. Con este título, el tenista nacional reafirma su papel protagónico en la nueva generación del tenis chileno y deja en claro que su regreso al Top 100 es sólo cuestión de tiempo.