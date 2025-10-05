Una enorme semana coronó este domingo el chileno Cristian Garin, aún 125° de la ATP, al proclamarse campeón del Challenger de Antofagasta en nuestro país, agregando un título más a su palmarés en la presente temporada y logrando un importante salto en el ranking mundial.

En esta decisiva jornada del certamen en Antofagasta, Garin se impuso en tres sets al argentino Facundo Díaz Acosta (265°), remontando un partido que arrancó complejo para alzarse victorioso en parciales de 2-6, 6-3 y 6-3 en dos horas y 12 minutos de partido.

🎾 Garin prepara su regreso al Top 100 tras quedarse con el título en Antofagasta

Gracias a su tremenda victoria sobre Díaz Acosta en Antofagasta, el Tanque conquistó su tercer título a nivel Challenger este 2025, sumando este en tierras nortinas a los que logró en Mauthausen y Oeiras hace unos meses atrás. En total son siete trofeos que acumula la raqueta nacional en esta categoría.

De paso, con este grito de campeón Garin tendrá un importante salto en la clasificación planetaria que lo hará bordear su regreso al Top 100.

El chileno aparecerá desde este lunes en el casillero 107 del ranking, dando un salto de 18 puestos desde el lugar al que se presentó a este torneo.

El chileno conquistó su tercer título Challenger del año/ © Photosport

🔜 ¿Qué viene para Garin tras proclamarse campeón en Antofagasta?

Luego de este triunfazo en la final de Antofagasta que lo hizo quedarse con el título, Cristian Garin tendrá unos días de descanso para volver los próximos días a la acción.

El chileno ya tiene agendado sus próximos desafíos en el calendario, ya que afrontará los Challengers de Curitiba y Costa do Sauipe en Brasil a partir del próximo 14 de octubre.

🔗 Puedes seguir todas las novedades de Cristian Garin en Al Aire Libre.