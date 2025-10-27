El análisis del último Ranking ATP revela un panorama no tan feliz para Alejandro Tabilo, quien ha perdido terreno en el escalafón mundial tras una temprana eliminación en Viena, mientras que Cristian Garín aprovecha una buena actuación para acercarse al umbral del top 100.

Sumado a que Nicolás Jarry, ya fuera de la temporada, subió sólo un puesto en el escalafón.

🏆 Jarry, Garín, Tabilo y el estatus del tenis chileno

Alejandro Tabilo, que hasta hace poco lideraba a la delegación nacional, cayó siete posiciones después de su salida en la primera ronda en Austria, ubicándose en el puesto 82 del mundo. En contraste, Cristian Garín escaló dos plazas y se sitúa en el lugar 105 gracias a su semifinal en el Challenger de Costa do Sauipe.

Nicolás Jarry quien no participará más para superar su fractura en el codo derecho, escaló al puesto 113°

📉 ¿Qué pasó con Alejandro Tabilo?

Tabilo, que había registrado una temporada con expectativas, muestra una caída por debajo del top 80 mundial. Esa pérdida de siete escalones no es menor y pone de manifiesto cómo una eliminación temprana puede afectar gravemente la visibilidad del tenista en el ranking.

📈 Cristian Garín toma impulso rumbo al top 100

Cristian Garín dio un paso firme con su actuación en Brasil y ahora se encuentra a tiro de entrar en el selecto grupo de los 100 mejores del circuito internacional. Su ascenso dos puestos hasta el 105 refleja que un buen torneo –aunque sea de nivel Challenger– puede marcar diferencia en el ranking.

🔍 Otros chilenos del tenis en movimiento

Aunque el foco está en Tabilo y Garín, otro que ha luchado en esta etapa, Tomás Barrios trepó al 117. Cerrando el top 5 nacional está Matías Soto, ubicado en la posición 279. Estos movimientos confirman que el tenis chileno tiene varias figuras que, aunque lejos del estrellato, van marcando presencia.