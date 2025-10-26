Cristian Garin (107º ranking ATP) vivió una ingrata jornada en el Challenger 125 de Costa Do Sauipe, Brasil. El chileno venía de vencer a dos argentinos el sábado, triunfos que le permitieron inscribirse en las semifinales del certamen.

Sin embargo, en el partido por el pase a la final frente al paraguayo Daniel Vallejo (190º) la sobrecarga de partidos le pasó la cuenta a la segunda raqueta nacional, por lo que debió abandonar el duelo en el inicio del segundo set.

🤕 Lesión frustró el sueño de Garin en Brasil

Cristian Garin tuvo un buen inicio de partido ante el guaraní. En la primera manga ambos se hicieron fuertes con sus servicios en los primeros juegos, sin embargo, con el correr del cotejo se comenzó a ver cada vez más mermado físicamente al chileno.

Así, Vallejo consiguió el primer y único quiebre del primer set en el noveno game, el cual fue suficiente para cerrarlo a su favor por 6-4. En la segunda manga Garin comenzó sirviendo e incluso logró sacarse un punto de break en contra, pero fue allí cuando las molestias físicas le impidieron continuar y debió retirarse del partido.

🎾 Cristian Garin al borde del top 100

Pese a su amargo adiós en el Challenger de Costa Do Sauipe, Cristian Garin logró escalar algunos puestos y quedó al borde de regresar al top 100 del ranking ATP.

Con su gran semana en Brasil, ‘Gago' sumó 35 puntos y ascendió hasta el puesto 104 en el ranking live, por lo que quedó en una posición expectante en el escalafón mundial.

