El chileno Cristian Garin vivió un sábado de locos en Brasil: la segunda ranqueta nacional ganó dos partidos en el Challenger 125 de Costa Do Sauipe y se instaló en semifinales de la competición.

La razón de jugar en dos ocasiones en el mismo día es que el torneo estuvo detenido casi toda la semana por constantes lluvias y su finalización debe producirse sí o sí este domingo, cuando está programada la final.

🤩 Cristian Garin derribó al máximo favorito en Costa Do Sauipe

Cristian Garin venció al argentino Mariano Navone, 85° del ranking de la ATP y primer sembrado del Challenger de Costa Do Sauipe, en uno de sus mejores triunfos de la temporada.

El chileno se impuso por parciales de 7-6(4) y 6-2 en dos horas y 13 minutos de juego, duelo en el que tuvo SIETE quiebres a su favor y CINCO en contra, con errores producidos en buena parte por el cansancio de ambos jugadores.

De hecho, el nacional ya había jugado más temprano, los últimos dos sets de su duelo ante Andrea Collarini, el que también inclinó a su favor por 6-1, 4-6 y 6-4.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Cristian Garin?

Cristian Garin vuelve a la cancha este domingo a las 10:00 de la mañana ante el paraguayo Daniel Vallejo (190°) por las semifinales del Challenger de Costa Do Sauipe.

En caso de conseguir un nuevo triunfo, jugará la final este mismo domingo a las 16:00 horas ante un rival por definir.

⬇️ ESTO necesita Cristian Garin para volver al Top 100

Cristian Garin necesita ser campeón del Challenger 125 de Costa do Sauipe en Brasil para regresar al Top 100 del ranking de la ATP. Para conseguir eso, Gago requiere solo dos victorias más en el torneo, las que debe lograr este domingo cuando se juegan las rondas finales.

Esto sería un tremendo éxito para Garin, quien incluso llegó a estar bajo el puesto 200 en esta temporada, registro que remontó con constancia y un mejor nivel que los años anteriores, además del impulso de jugar más partidos en nuestro país, en el Chile Open, la Copa Davis y el Challenger de Antofagasta, torneo que conquistó hace algunas semanas.