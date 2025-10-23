Cristian Garin (107° del ranking ATP) logró un triunfo en su debut en el Challenger de Costa Do Sauipe en Brasil (125 puntos) ante el argentino Genaro Olivieri (225°), por parciales de 6-4 y 6-4.

Gago recién debutó en el torneo, ya que los días anteriores de la semana una fuerte tormenta había impedido la acción de la mayoría de los partidos, incluido el del chileno.

🤩 Así fue la victoria de Cristian Garin vs Genaro Olivieri en Costa Do Sauipe

Fue un partido parejo en números: el primer set se definió con un quiebre en el primer juego, el que supo ser sostenido por Cristian Garin durante todo el trámite, salvando incluso dos break points con gran tenacidad.

En la segunda manga hubo más rompimientos: tres en total y dos de ellos a favor de Garin, quien terminó con mucha solidez quedándose con el partido en poco menos de dos horas de juego (1 hora y 54 minutos).

En la misma jornada, el también criollo Tomás Barrios (118°) perdió en la primera ronda del torneo ante el brasileño Matheus Pucinelli de Almeida (316°), por un marcador de 7-6(4), 2-6 y 6-2.

💯 Cristian Garin puede volver al top 100 en Costa Do Sauipe

Cristian Garin puede volver al Top 100 esta semana en el Challenger de Costa Do Sauipe: para lograr esto debe conseguir el título en Brasil, algo que no ha sido extraño en esta temporada, ya que Gago ha conquistado el título en tres torneos Challengers.

Para ello le faltan 4 victorias más, las que pueden llevarlo incluso al puesto 89, aunque si llegara a caer en la final quedará 101. De todas maneras, falta mucho para eso.

⏭️ El próximo partido de Cristian Garin en Costa Do Sauipe

El siguiente duelo de Cristian Garin será contra otro tenista argentino: Andrea Collarini será su contrincante, quien ocupa actualmente el puesto 285°, por lo que el chileno es el favorito.

Este duelo se llevará a cabo este viernes a las 13:30 horas de Chile, aproximadamente.

