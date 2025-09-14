El tenista chileno Matías Soto vivió una jornada soñada al debutar en casa en Copa Davis con la camiseta nacional. El jugador de 26 años, nacido en Copiapó y ubicado en el puesto 283 del ranking ATP, hizo dupla con Tomás Barrios en el dobles frente a Luxemburgo y consiguió el punto que aseguró la clasificación para Chile en la serie disputada en Santiago.

Con personalidad y temple, Soto respondió a la presión del estreno, logrando una victoria que le permitió cumplir un sueño que tenía desde niño: representar a su país en la máxima competencia por equipos del tenis mundial con su familia en el Court.

¡SERIE GANADA! 🎾😎



El Team Chile 🇨🇱 de Tenis 🎾 clasificó a los Qualifiers de la temporada 2026 de Copa Davis, luego de derrotar por 3-0 a Luxemburgo 🇱🇺.



Tomás Barrios y Matías Soto vencieron en tres sets a Raphael Calzi y Alex Knaff para definir la confrontación 😎.… pic.twitter.com/VYyR0n5353 — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 14, 2025

🎾 ¿Cómo fue el debut de Matías Soto en Copa Davis?

El nacional se mostró sólido en su estreno junto a Barrios, pese a algunos pasajes donde la dupla chilena sufrió un bajón. Aun así, supieron mantener la concentración y se quedaron con el triunfo en tres sets, desatando la celebración en el Court Central Anita Lizana.

En conferencia de prensa, Soto expresó su felicidad: “Contentísimo, es un sueño de niño jugar Copa Davis. Estuve acá contra Perú, pero nunca antes lo había vivido. Ser parte, jugar y dar el punto, sólo agradecer a todos por ayudarme y que esto sea por muchos años más”, comentó.

👥 ¿Qué dijo Soto tras asegurar la clasificación de Chile?

El copiapino valoró la confianza que recibió del equipo y la energía del público. “Tratamos de estar concentrados, pero tuvimos un bajón con algunas pelotas y ya estábamos en el tercer set. Con el cierre al menos fue positivo y les pudimos pasar por encima”, explicó.

Sus declaraciones reflejan el peso que tuvo el apoyo de la hinchada nacional y la importancia de este debut para su carrera.

Soto en su estreno en el Court Anita Lizana por el equipo chileno. Photosport

📍 ¿Qué significa este triunfo para el equipo chileno?

El triunfo en el dobles selló el 3-0 de Chile frente a Luxemburgo, resultado que ratifica la fortaleza del plantel dirigido por Nicolás Massú. La victoria permite dejar atrás la eliminación sufrida en Bélgica y enfocar las energías en el próximo desafío, programado para febrero.

El estreno de Soto también da señales de renovación dentro del equipo, que combina la experiencia de Barrios y Garín con el ímpetu de jugadores que esperan consolidarse en la escena internacional.

📚 ¿Dónde leer más sobre la Copa Davis?

En Al Aire Libre tendrás toda la cobertura del Chile vs Luxemburgo por Copa Davis.