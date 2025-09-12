Nicolás Massú, capitán de Chile en Copa Davis, se refirió a cómo llega el equipo al choque contra Luxemburgo, válido por el Grupo Mundial I. El Vampiro destacó el trabajo realizado en los entrenamientos con Cristian Garín y el resto de los convocados, y enfatizó en que el principal objetivo será competir de la mejor manera para acercarse a los Qualifiers 2026.

El doble campeón olímpico explicó además la importancia de la estrategia en este formato, donde se juegan cinco puntos y cada decisión puede ser clave.

¡SOLTANDO LA MUÑECA! ☄️🎾😎



El Team Chile 🇨🇱 de Tenis 🎾 vivió una nueva jornada de entrenamientos para la serie de Copa Davis ante Luxemburgo 🇱🇺.



Este viernes, a las 13:00, se realizará el sorteo oficial 🗳️ de la serie.



Los duelos del sábado empezarán a las 17:00 ⏰ y el… pic.twitter.com/Rp9ZztG4hw — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 11, 2025

🎾 ¿Qué dijo Massú sobre la preparación de Chile para la Copa Davis?

Massú aseguró que cada día los jugadores muestran avances: “Cada día que entrenamos hemos ido mejorando. Estoy muy contento con lo que han mostrado”. El capitán también dejó en claro cuál será la clave para esta serie: “Lo importante es competir bien, si competimos bien tenemos muchas chances de ganar”.

🧠 ¿Cómo define Massú la estrategia frente a Luxemburgo?

El extenista nacional remarcó que no solo se trata de pensar en un partido en particular: “Debo jugar no sólo con un partido, acá se juegan cinco puntos. Hay mucho de estrategia también”. En ese sentido, explicó que deberá evaluar el estado físico de los jugadores dependiendo de cómo vaya la serie: si Chile está arriba, abajo o igualado. “Debo estar preparado para todas las eventualidades y tener respuestas rápidas y claridad”, recalcó.

🇨🇱 El mensaje final del capitán de Chile

Massú cerró su análisis destacando la importancia de enfocarse en el trabajo propio: “Nos hemos preparado bien, y la estrategia la veremos cuando los partidos vengan”.

Con esto, el capitán nacional busca transmitir tranquilidad al equipo en la antesala de una serie clave que puede acercar a Chile al objetivo de disputar la ronda clasificatoria mundial el próximo año.

Los dos capitanes en el sorteo de este viernes. Photosport

📅 Orden de juego de Chile vs Luxemburgo por Copa Davis

Sábado 13 de septiembre 17:00 h: Cristian Garin vs Aaron Gil García A continuación: Tomás Barrios vs Alex Knaff



Domingo 14 de septiembre 16:00 h: Matías Soto / Tomás barrios vs Alex Knaff / Raphael Calzi A continuación: Cristian Garin vs Alex Knaff De ser necesario: Tomás Barrios vs Aaron Gil García



