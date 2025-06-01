La Roja
Team Chile
Cristian Garín se sincera tras avanzar a la final en Antofagasta: “Venía de meses muy duros por lesión”
Gira Asiática vs Copa Davis: los números de Alejandro Tabilo tras bajarse ante Luxemburgo
Cristian Garín revive en Antofagasta y se mete otra vez entre los cuatro mejores
Nicolás Massú y la estrategia de Chile para enfrentar a Luxemburgo en Copa Davis
Cristian Garín tendrá la responsabilidad de abrir la serie de Copa Davis ante Luxemburgo en Santiago
Alejandro Tabilo ya tiene rival en el Challenger de Guangzhou
Todos los clasificados al Mundial 2026: países confirmados y los que aún luchan por un cupo
Cristián Zavala estalló contra Nicolás Córdova: “Somos punteros y no hay ninguno de nosotros en la nómina”
La macabra planificación de la barra de Independiente para atacar a hinchas de U de Chile
Copa Sudamericana 2025: fechas de cuartos y la incertidumbre de la U de Chile
“No es lo ideal”: La confesión de Nicolás Córdova sobre su interinato en La Roja
Última hora: así se logró la liberación de 104 hinchas de U de Chile en Argentina
Adelantan que Conmebol ya definió al clasificado entre U de Chile e Independiente: “Está listo en un 99,9%”
Mamá de hincha de la U de Chile detenido en Argentina agradece ayuda de Boca y San Lorenzo
El informe oculto que anticipó el desastre en el Independiente vs U de Chile
Lo que realmente pasa con el duelo de U de Chile vs Everton tras el caos en Argentina
Colo Colo envió apoyo a hinchas de la U de Chile tras incidentes en Avellaneda
¿Qué pasó con el hincha de la U de Chile en riesgo vital? Esto se sabe de su estado de salud
Testimonio de vecina expuso la brutalidad policial contra hinchas de la U de Chile en Avellaneda
U de Chile reporta evolución de hinchas heridos en Avellaneda: uno sigue en cuidados intensivos
Sorpresas en la prenómina de Chile Sub 20: ¿Aparecen Damián Pizarro e Iván Román?
Arturo Salah confesó el contacto secreto con Pellegrini para dirigir a La Roja
Tras polémica visita a Colo Colo: Roberto Tobar se reunió con nuevo club nacional
Córdova prepara una GRAN sorpresa en la nómina de La Roja para el cierre de las Clasificatorias
Selección de Palestina elige a Chile como nueva casa: el proyecto que busca sobrevivir a la guerra
Figura de La Roja es declarada transferible en prestigioso club brasileño
Blanco y Negro presiona a Pablo Milad: la jugada de Aníbal Mosa que sacude a La Roja
Chile vs Rusia: hay fecha y estadio para el polémico partido
La fórmula de Iván Zamorano para mejorar el rendimiento de La Roja
Chile se despide de Santiago: Córdova encuentra nuevo hogar para La Roja
¿Nicolás Córdova hasta 2030? La definición clave que evalúa la ANFP para el futuro de La Roja
Concepción vs Santa Cruz en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025
Se confirma un amistoso para la Chile ¿Dirige Nico Córdova?
¿Le quitará el puesto a Brayan Cortés? El misterioso movimiento de Vicente Reyes antes de las Eliminatorias
Los jugadores que PUEDEN VOLVER a La Roja en septiembre
La DRÁSTICA decisión de Córdova que afecta a Vidal y Alexis en La Roja
Nicolás Córdova se reunió con los chilenos que militan en Argentina
Durísimo tropiezo de La Roja Femenina: Quedó fuera de los Juegos Olímpicos tras caída ante Uruguay
Atento Chile: Bolivia rompió el silencio sobre casos de doping que pueden beneficiar a La Roja
La Copa Davis vuelve al Estadio Nacional: Cuándo juega Chile, cuánto valen las entradas y descuentos para asistentes
La Roja sub 20 lamentó un amargo debut en el torneo de L’Alcudia
Se cae otro candidato: A La Roja se le escapa un DT campeón del mundo
Doping en Bolivia: ¿La Roja puede soñar otra vez con el Mundial 2026?
“Los tiempos a veces no dan”: Gareca nos sorprende con otra insólita excusa de su paso por Chile
La Roja se impone en su estreno en Copa América frente a Perú
¿Quién fue el mejor del Superclásico? El triunfo de U de Chile a Colo Colo en la estadística
Perú vs Chile en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Copa América Femenina 2025
Atención: A ESTOS jugadores les dará prioridad Nicolás Córdova para el Mundial sub 20
