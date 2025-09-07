Alejandro Tabilo vuelve al circuito ATP tras decidir bajarse de la serie de Copa Davis entre Chile y Luxemburgo, decisión que generó polémica en redes sociales. El tenista nacional, actualmente 122 del mundo, optó por priorizar su físico y su calendario internacional, iniciando su gira en Asia con el Challenger de Guangzhou.

🤔 ¿Por qué Alejandro Tabilo no jugará la Copa Davis con Chile?

La semana pasada, Tabilo confirmó su ausencia de la Copa Davis, donde Chile se midió con Luxemburgo. En sus redes sociales explicó: “No es que no quiera representar a Chile: es que mi físico no me acompaña y necesito recuperarlo”.

La decisión fue duramente cuestionada por hinchas, aunque el jugador recalcó que busca volver a su mejor nivel sumando ritmo competitivo en torneos internacionales. Su primera parada será en el Challenger 100 de Guangzhou, en China.

🎾 ¿Quién será el rival de Tabilo en el debut?

El sorteo determinó que el chileno debutará ante el ruso Pavel Kotov (294° ATP). Se trata de un rival conocido, con el que Tabilo ya se ha enfrentado en dos ocasiones.

En el historial directo, el número 2 de Chile tiene ventaja: ganó en el Challenger de Shymkent 2019 y más recientemente en el Masters 1000 de Indian Wells 2024. Con ese antecedente, Tabilo espera avanzar en un torneo clave para recuperar confianza y escalar en el ranking mundial.

📈 Lo que se juega Tabilo en esta gira por Asia

El tenista chileno llega como sexto cabeza de serie en Guangzhou, por lo que busca sumar puntos que le permitan acercarse al Top 100 del ranking ATP.

Además, este torneo marca el inicio de una gira en Asia donde deberá demostrar si su decisión de privilegiar el circuito sobre la Copa Davis le permitirá volver con mayor solidez a la competencia internacional.

Chile, Perú, Ecuador y Colombia lucharán por los Qualifiers 2026



👀 251 jugadores competirán en 26 eliminatorias de ida y vuelta en los Grupos Mundiales I y II.



Además, habrá estrellas como Ruud, Tsitsipas y Auger-Aliassime. ¡Conoce todas las nóminas! ⬇️#CopaDavis — Copa Davis (@CopaDavis) September 3, 2025

