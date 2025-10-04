El tenista nacional Cristian Garín volvió a sonreír en casa. Luego de su victoria ante el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo en las semifinales del Challenger de Antofagasta, el número tres de Chile reconoció que atraviesa un proceso de recuperación personal y deportiva tras meses difíciles en el circuito.

En conversación con ESPN al finalizar el encuentro, el ariqueño valoró el apoyo del público y la oportunidad de disputar una final en su propio país, algo que no ocurría desde hace años.

🎙️ ¿Qué dijo Cristian Garin tras su paso a la final?

“Fue un partido muy duro, el primer set fue uno de los más duros que he jugado este año”, comenzó diciendo el chileno, visiblemente emocionado. “El nivel fue muy alto, Vallejo jugó increíble, fue un set de nivel ATP”, agregó.

Sobre cómo logró dar vuelta un inicio complicado, Gago explicó: “Contento de haber ganado ese primer set, me dio mucho ánimo. Después de jugar una hora y media muy intensa, alguno debía bajar un poco su nivel y aproveché esa oportunidad”.

El tenista también destacó el ambiente vivido en el norte: “Primera vez que estoy en Antofagasta y jugar una final acá es muy especial. Venía de dos meses muy duros y estar en casa, con este apoyo, se siente distinto”.

🏆 Garin apunta a un objetivo que aún no logra

El ex 17 del mundo no esconde su ilusión de conseguir algo que aún no ha alcanzado en su carrera: levantar un título Challenger en Chile.

“Es un objetivo que tengo en la cabeza, pero hay que ir paso a paso. Estoy muy contento por jugar esta final, nunca he ganado un Challenger aquí y el apoyo de la gente ha sido increíble”, comentó Garín.

Este domingo, el chileno buscará coronar su semana perfecta enfrentando al argentino Facundo Díaz Acosta, quien viene de vencer al brasileño Joao Reis da Silva.

🇨🇱 ¿Cuándo y dónde se juega la final de Garin en Antofagasta?

La final del Challenger de Antofagasta se disputará este domingo en el Estadio Autoclub, y se espera la salida de los jugadores al Court nortino, pasadas las 11:00 horas. Garín buscará cerrar con broche de oro una semana clave para su confianza y su posición en el ranking ATP live, donde ya se acerca al top 110.

DÍAZ ACOSTA VUELVE A UNA FINAL



Le ganó a Reís Da Silva la semi en Antofagasta y volverá a jugar una final desde aquella semana soñada en el ATP de Buenos Aires.



Se empieza a gestar su regreso… pic.twitter.com/hdDeEnnJ4r — Tenis Sudamerica (@Tenisudamerica) October 4, 2025

