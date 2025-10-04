Cristian Garín sigue reencontrándose con su mejor versión en el Challenger de Antofagasta 2025, donde este sábado consiguió una sólida victoria ante el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (268°) para meterse en la gran final del torneo nortino. El chileno, segundo sembrado, superó un duro primer set antes de imponer condiciones y sellar su paso al partido decisivo.

Con parciales de 7-6(5) y 6-2, el nacional celebró ante el público local y buscará levantar su primer trofeo Challenger en suelo chileno.

🎾 ¿Cómo fue el triunfo de Cristian Garín ante Vallejo?

El duelo comenzó con alta tensión. Vallejo quebró en los primeros juegos y puso en aprietos al chileno, que debió batallar para igualar las acciones. Finalmente, Gago se impuso en un intenso tie-break por 7-5, cerrando el set con aplausos del público antofagastino.

Ya en el segundo parcial, Garín tomó el control absoluto del juego: ajustó su servicio, dominó con la derecha y rompió dos veces el saque del paraguayo para sellar el 6-2 final, en dos horas y nueve minutos de juego.

🇨🇱 Garin va por su primer título Challenger en Chile

Con esta victoria, Cristian Garín buscará cortar una larga sequía sin títulos en Chile. El rival será Facundo Díaz Acosta, actual 265° del mundo, quien viene de vencer al brasileño Joao Reis da Silva en la otra semifinal.

El encuentro promete alta intensidad, ya que ambos jugadores llegan en gran forma y con confianza.



🏆 ¿Cuándo y dónde será la final del Challenger de Antofagasta?

La gran final se disputará este domingo en el Estadio Autoclub de Antofagasta, con horario por confirmar. Garín intentará sumar puntos clave para seguir escalando en el ranking ATP live, donde ya se ubica cerca del puesto 114.

