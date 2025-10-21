El italiano Jannik Sinner, exnúmero uno del mundo y actual número dos, tomó una decisión cuestionada en su país, pero que ya han tomado otros tenistas en el mundo, entre ellos los chilenos Nicolás Jarry y Tabilo.

Sinner, quien perdió este 2025 la cima del ranking ATP ante el español Carlos Alcaraz, quiere enfocarse en el 2026 para recuperar el primer puesto del escalafón internacional.

🤔 Sinner tomó la misma decisión que Nicolás Jarry y Tabilo

Jannik Sinner decidió bajarse de la Copa Davis con Italia, lo mismo que hicieron en septiembre pasado los chilenos Nicolás Jarry y Tabilo.

La diferencia es que Nico Jarry y Alejandro Tabilo lo hicieron para la ronda de repechaje para las Qualifiers, mientras que Sinner no quiso representar a Italia en las Finales de la Copa Davis. En su país piden que el jugador reconsidere la situación.

😱 La razón de Sinner para bajarse de las Finales de la Copa Davis

Jannik Sinner se restó de las Finales de la Copa Davis, ya que asegura que necesita esa semana para recuperarse tras una temporada extenuante, en la que estuvo tres meses castigado por doping, pero en la que también ganó dos Grand Slam (Australian Open y Wimbledon), perdiendo también el número uno del mundo.

Estos motivos también distan un poco de los aducidos por los chilenos en su momento: Nicolás Jarry se bajó de la Copa Davis porque acababa de ser padre por tercera vez con su esposa Laura Urruticoechea, en tanto que, Tabilo no jugó ni en febrero ni septiembre por Chile tras privilegiar su reinserción en el circuito tras problemas físicos.

De igual forma, esta es una decisión muy común en los tenistas más importantes del circuito, debido a que la Copa Davis no entrega puntos para el ranking ATP y las Finales se juegan en la última semana de la temporada, por lo que encuentra a la mayoría de los jugadores exhaustos tras un arduo camino.

