Alejandro Tabilo (75° del mundo) tuvo una mala experiencia esta semana en el torneo de Viena: perdió en la primera ronda ante el kazajo Aleksandr Bublik (16°) y esto le afectará en el ranking de la ATP.

De hecho, Tabilo tiene asegurada una fuerte caída en el escalafón, aunque esto puede agudizarse dependiendo de algunos jugadores que están en plena competencia en diferentes torneos en el mundo.

📉 ¿En qué ranking queda Tabilo?

Tabilo ya cayó 7 puestos en el ranking ATP en vivo, que se actualiza día a día en el mismo sitio del organismo mundial. De esta manera, el chileno ya tiene asegurado un descenso hasta el puesto 82.

Esto significa un gran golpe para Alejandro Tabilo, quien venía en franco ascenso incluso ganando hace un par de semanas el ATP de Chengdú en China, ante el italiano Lorenzo Musetti (9° en ese momento).

🥺 Tabilo puede seguir perdiendo lugares en el ranking ATP

No obstante, Tabilo puede seguir perdiendo lugares en esta semana, dado que hay 6 jugadores más que pueden superarlo si es que tienen buenas actuaciones en sus respectivos torneos.

Se trata de Mariano Navone (85°), Juan Manuel Cerúndolo (86°), Emilio Nava (91°), Thiago Agustín Tirante (101°), quienes estarán en el Challenger Costa do Sauipe de Brasil, Filip Misolic (95°), en el ATP de Viena, y Botic Van de Zandschulp (82°), en el ATP de Basilea.

Así las cosas, la primera raqueta nacional puede incluso quedar en el puesto 88° si nos ponemos en el peor escenario posible, lejos de su mejor ranking, que fue 19° el lejano 1 de julio de 2024.

⏭️ El próximo desafío de Tabilo

El siguiente desafío de Alejandro Tabilo será el Challenger de Bratislava (125 puntos), el que se disputará entre el lunes 27 de octubre y el domingo 2 de noviembre, es decir, la próxima semana.

El chileno está jugando sus últimos torneos de la temporada, con la idea de tener buenas sensaciones de cara a un 2026 en el que espera retomar su mejor nivel.

📲 Si quieres conocer todas las informaciones de Alejandro Tabilo las puedes encontrar uniéndote al canal de Google Discover de Al Aire Libre.