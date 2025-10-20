Alejandro Tabilo (75º ranking ATP) tuvo un duro estreno en el ATP 500 de Viena. La raqueta número uno de Chile no pudo ante el kajazo Alexander Bublik (16º) y se despidió en la primera ronda del torneo.

Jano tuvo un gran arranque, pero Bublik fue más eficaz en los momentos decisivos, por lo que terminó quedándose con el partido por doble 6-4 en una hora y ocho minutos de juego.

🎾 Tabilo batalló, pero no le alcanzó

Alejandro Tabilo comenzó de gran forma y si bien tuvo el primer break point del partido en el octavo juego, no logró romper el servicio de su rival. Esto fue aprovechado por Bublik, quien consiguió un quiebre en el noveno juego y finalmente sirvió para abrochar el primer set a su favor.

El segundo parcial fue similar al primero. El kazajo no cedió ningún servicio y aprovechó las oportunidades que tuvo. Así, el quiebre en el séptimo juego le bastó para abrochar la manga y cerrar el partido.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Alejandro Tabilo?

El próximo desafío de Alejandro Tabilo será en el Challenger de Bratislava 2, Eslovaquia, el cual comienza el próximo lunes 27 de octubre.

🔗 Sigue la actualidad de Alejandro Tabilo y el resto del tenis chileno en Al Aire Libre.