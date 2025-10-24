La noticia cayó como balde de agua fría para el tenis chileno. Nicolás Jarry, actualmente número 114 del ranking ATP, anunció que no seguirá compitiendo esta temporada. El tenista, que este año acumuló 9 triunfos y 18 derrotas, comunicó la decisión a través de sus redes sociales, donde explicó que priorizará la recuperación antes de encarar el 2026 con nuevas metas.

Con casi 900 mil dólares en premios acumulados este año, Jarry cierra un periodo irregular, marcado por lesiones, altibajos y un esfuerzo constante por volver al nivel que lo llevó al Top 20.

💥 La fractura que obliga a Nicolás Jarry a poner pausa a su temporada

Nicolás Jarry explicó que la molestia en su codo derecho venía afectándolo hace varias semanas y que tras una nueva revisión médica se confirmó una pequeña fractura. “Encontramos una pequeña fractura en mi codo derecho que viene molestando hace algunas semanas. Esto para recuperar son 4 a 6 semanas y con mi equipo hablamos y decidimos ponerle fin al año 2025”, expresó el tenista en sus redes sociales.

La decisión busca evitar una lesión mayor y permitirle realizar una pretemporada completa en 2026, con el objetivo de regresar al circuito sin limitaciones físicas.

🧠 El análisis de Nicolás Jarry: “Todo pasa por algo”

En su mensaje, Jarry también mostró madurez y autocrítica frente al cierre anticipado de temporada: “Lejos la forma que quería terminar el año, pero creo que todo pasa por algo. Me queda recuperar y que este tiempo me ayudará en otros aspectos de mi vida”, señaló.

Nico Jarry agradeció los mensajes de apoyo recibidos y aseguró que mantiene la energía intacta para volver “donde estuvo”. Su entorno confirmó que, tras el reposo, el plan es realizar la pretemporada junto a su equipo técnico.

🎾 Un 2025 irregular y los desafíos para su regreso en 2026

El año 2025 no fue sencillo para Nicolás Jarry. Terminó con un balance negativo de 9 victorias y 18 derrotas, sin títulos, y con una caída importante en el ranking. Sin embargo, su decisión de priorizar la salud busca evitar repetir los problemas físicos que lo aquejaron en etapas clave de la temporada.

Su regreso está previsto para el inicio de 2026, donde espera arrancar renovado y con aspiraciones de volver al Top 50. Los próximos meses serán fundamentales para su recuperación y planificación.