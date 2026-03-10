Nicolás Jarry (154° del mundo) hace su estreno en el Challenger 175 de Punta Cana 2026, en República Dominicana: el chileno busca terminar con una mala racha de ocho meses sin victorias (no gana desde julio de 2025 en Wimbledon) y empezar a escalar en el ranking de la ATP.

Su rival será el australiano Adam Walton (91°), quien es el octavo sembrado de la competencia, y con quien no tiene enfrentamientos a nivel profesional.

¿Dónde ver GRATIS el partido de Nicolás Jarry vs Adam Walton por el Challenger de Punta Cana 2026?

Para ver el duelo de Nicolás Jarry vs Adam Walton por la primera ronda en Punta Cana, debes ingresar al sitio web de la ATP y pinchar en la pestaña de Challenger TV, donde se pueden ver gratis todos los partidos de ese circuito vía streaming, con una previa suscripción.

Streaming: Challenger TV en el sitio web de la ATP

¿A qué hora juega Nicolás Jarry vs Adam Walton por el Challenger de Punta Cana 2026?

Nicolás Jarry enfrenta a Adam Walton este martes 10 de marzo a las 17:45 horas de Chile, aproximadamentre. No obstante, depende de la duración de los partidos previos en su cancha y, por el momento, se ve difícil que se mantenga la programación inicial.

Fecha: Martes 10 de marzo

Horario: No antes de las 17:30 horas.

Estadio: Cancha central – Cap Cana (República Dominicana)

¿Qué pasa si Nicolás Jarry le gana a Adam Walton en el Challenger de Punta Cana 2026?

Si Nicolás Jarry consigue la victoria contra el australiano Adam Walton clasifica a los octavos de final del Challenger 175 de Punta Cana, obteniendo de inmediato 13 puntos que lo dejan en el puesto 143° del mundo (dependiendo también de otros movimientos).

Esto también le permitiría ganar 3.450 dólares, es decir poco más de tres millones de pesos chilenos (si sale campeón se lleva poco menos de 48 millones de pesos, mientras que el total a repartir entre todos los jugadores participantes es de 300 millones).

Además, jugaría ante el ganador del duelo entre el tainwanés Chun-Hsin Tseng y un jugador venido de la qualy.