Nicolás Jarry quedó eliminado del Chile Open 2026 a manos del croata Dino Prizmic y explotó sin filtros contra el sistema de revisión de líneas de la ATP. El Príncipe quedó enfrascado con un punto en que el Hawk-Eye marcó un tiro suyo como largo, pero que él consideró bueno. Rumbo a camarines, le reclamó directamente a un miembro de la ATP, asegurando que el sistema tecnológico lleva demasiado tiempo cometiendo errores.

Nicolás Jarry explotó tras la polémica con el árbitro tecnológico

La frase del Príncipe no dejó lugar a la ambigüedad. “¿Cuánto tiempo debe pasar para que nos dejen de cagar? Hace rato viene fallando este sistema. ¿Cómo va a ser mala, ahí está la marca?”, expresó con gran enojo mientras le mostraba una foto en su celular a un personero de la ATP.

En conferencia de prensa, Jarry fue aún más directo: “La pelota fue buena y la marcaron mala… No soy solo yo el que lo dice. No puede ser que una máquina sea nuestro jefe“. El chileno reconoció que su nivel mejoró durante el partido, pero aclaró que lo que más necesita es continuidad dentro de la cancha.

¿Cómo fue la derrota de Jarry ante Dino Prizmic en el Chile Open 2026?

Nicolás Jarry perdió por 6-3, 5-7 y 6-2 en casi tres horas de juego ante el croata Dino Prizmic (122°), despidiéndose en la primera ronda del torneo capitalino. El partido mostró altibajos constantes: dominó el segundo set pero cedió con claridad en el primero y el tercero.La derrota extiende la mala racha del Príncipe a nueve derrotas consecutivas, ocho de ellas en primera ronda. Su última victoria data de julio de 2025, en la tercera fase de Wimbledon, lo que convierte este período en el más difícil de su carrera profesional.