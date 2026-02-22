El Chile Open 2026 arranca este lunes en San Carlos de Apoquindo en el mejor momento posible para el tenis chileno. Alejandro Tabilo acaba de clasificarse a la final del ATP 500 de Río de Janeiro tras vecer 6-3 y 6-3 al peruano Ignacio Buse, su primera final de ATP 500 en toda su carrera. En paralelo, en las canchas del ATP 250 de Santiago, Nicolás Jarry (143°) será el primer chileno en debutar este lunes 23 de febrero ante el croata Dino Prizmic (122°).

Jarry llega al torneo cargando el peso de varios partidos sin ganar en el circuito. El Príncipe necesita este Chile Open para recuperar confianza y puntos en el ranking, y la wild card que le otorgó la organización le da esa segunda oportunidad ante su público en Santiago.

¿A qué hora juega Nicolás Jarry en el Chile Open 2026 este lunes?

Nicolás Jarry enfrentará al croata Dino Prizmic (122°) no antes de las 20:00 horas de este lunes 23 de febrero, cerrando la primera jornada del cuadro principal. Prizmic llega con ritmo competitivo: accedió al main draw tras superar la clasificatoria derrotando al boliviano Hugo Dellien por 6-3, 3-6 y 6-2.

Jarry, en cambio, lleva semanas entrenando en Santiago y preparando el torneo con calma. “Cada vez estoy un poco más tranquilo”, señaló el Príncipe en la antesala del debut, un mensaje que refleja el proceso de reconstrucción mental que atraviesa antes de enfrentar a su público en el escenario más importante del año para el tenis chileno.

📅 ¿Cuál es la programación completa del Chile Open el lunes 23 de febrero?

La primera jornada del main draw tiene cuatro partidos confirmados en las canchas de arcilla de San Carlos de Apoquindo:

Horario Partido 13:00 hrs Dusan Lajovic vs Yannick Hanfmann No antes de las 15:00 Andrea Pellegrino vs Alex Barrena A continuación Francisco Comesaña vs Pedro Martínez No antes de las 20:00 Nicolás Jarry vs Dino Prizmic

El partido más atractivo de la jornada es el cierre nocturno con Jarry como protagonista, quien buscará poner fin a su sequía ante el público capitalino que tanto lo apoya.

🇨🇱 ¿Cuándo juegan los cinco chilenos en la primera ronda del Chile Open 2026?

Esta es la edición histórica del Chile Open con más tenistas locales en el cuadro principal. Los cinco chilenos y sus rivales en primera ronda son: