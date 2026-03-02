El tenista nacional sufrió un nuevo y doloroso revés en el circuito ATP. el cuarto mejor rankeado del tenis nacional se despidió prematuramente de Indian Wells.

Nico desperdició cinco puntos de partido y terminó cediendo el triunfo. Una dura derrota que agudiza su complejo momento en esta temporada.

Nicolás Jarry queda fuera en la qualy de Indian Wells

El complicado momento de Nicolás Jarry (154° del ranking ATP) sumó un nuevo capítulo en el arranque de la temporada 2026. El chileno quedó eliminado en la ronda clasificatoria del Masters 1000 de Indian Wells tras caer ante el italiano Francesco Maestrelli (114°), en un partido que tuvo bajo control pero que no logró cerrar.

El tenista nacional, actualmente el cuarto mejor chileno en el ranking, buscaba cortar una extensa racha negativa y meterse en el cuadro principal del primer Masters 1000 del año. Sin embargo, el resultado volvió a dejarlo con las manos vacías.

¿Cómo se desarrolló el partido entre Jarry y Maestrelli?

El encuentro fue extremadamente parejo desde el inicio. En los dos primeros sets el guion se repitió: ambos quebraron una vez el servicio rival y terminaron definiendo cada parcial por 6-4, llevando la definición a un tercer set cargado de tensión.

En la manga decisiva no hubo rompimientos de saque y todo se resolvió en el tie break. Ahí apareció el momento más doloroso para Jarry.

En el desempate final, el chileno dispuso de cinco puntos de partido para sellar su primera victoria del año y frenar una racha que ya alcanzaba las 10 derrotas consecutivas. No logró concretarlos.

Maestrelli aprovechó los errores del chileno en los puntos clave y terminó imponiéndose por 9-7 en el tie break, dejando a Jarry fuera del torneo y extendiendo su mala racha a 11 derrotas seguidas en el circuito ATP.

Up 6-2 in the tiebreak with five match points, Nicolas Jarry was closing in on his first win since Wimbledon 2025.



Loses to Francesco Maestrelli 4-6, 6-4, 6-7 in the first round of Indian Wells qualifying.



11th loss in a row for Jarry. Hasn’t won a match on HC in over a year. pic.twitter.com/VmCR70aMqK — edgeAI (@edgeAIapp) March 2, 2026

Mal inicio de año para Nicolás Jarry

Tras un cierre complejo en 2025, el inicio de esta temporada no ha mostrado señales de recuperación para el chileno. Más allá del resultado puntual, no capitalizar cinco oportunidades de partido en un Masters 1000 refleja el delicado momento anímico y competitivo que atraviesa.

El desafío ahora será recuperar confianza y puntos en torneos próximos si quiere evitar seguir descendiendo en el ranking mundial.